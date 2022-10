Gabriela Satková : Je suis plus heureuse d’un voyage réussi que d’une médaille

Que répondez-vous lorsque votre ami vous questionne sur la belle saison ?

Que je ne compte pas sur une telle chose. Je suis vraiment content du résultat. (sourit) J’ai essayé de ne pas avoir de grandes attentes, mais ça s’est avéré aussi bon que possible. Je suis très satisfait.





Tu as bien fait dans la catégorie des moins de 23 ans, tu as également récolté des médailles chez les adultes. Cette victoire peut-elle être comparée d’une quelconque manière ?

Je ne peux pas dire ce que j’ai pris le plus. C’est exigeant physiquement et mentalement à tout moment. Chez les adultes, la compétition est naturellement plus intense. D’autre part, j’ai concouru avec un certain nombre de filles dans les deux domaines. Je suis toujours plus qu’heureux d’un voyage réussi, que je réussisse et surmonte la pression.

Pouvez-vous nommer la plus grande expérience ?

Il y a eu beaucoup de choses cette année… Les deux championnats U-23 sont très bons, nous avons une super équipe là-bas. Les deux dernières courses de la Coupe du monde se sont bien déroulées pour moi aussi. D’une part, après le pic de la saison, nous sommes tous plus détendus et j’ai envie de courir pour le plaisir. Ensuite, j’aime l’ambiance en France et en Espagne. A Pau j’ai gagné ma première médaille en coupe du monde et la joie de gagner était immense. (le sourire)

À la fin de la saison, vous vous entraînez et concourez dans la prochaine place du Mondial à Londres, où vous terminez deuxième comme vous l’avez fait peu de temps auparavant à Seu. La conclusion est absolument parfaite pour vous…

Les meilleurs joueurs mondiaux s’y sont réunis, mais la course au classement n’était pas importante. C’était surtout une question d’entraînement et je pense que ça m’a aidé. D’ailleurs, nous y irons pour le camp d’entraînement en novembre. Par exemple, aux championnats du monde d’Aubsburg, je n’ai pas vraiment compris l’eau là-bas, mais j’ai appris un peu sur les canaux de Londres.





C’est certainement une bonne nouvelle pour vous à l’approche de la prochaine saison…

Mais d’abord, je dois obtenir le maillot de l’équipe nationale. La concurrence nationale est également très forte. Je veux me battre pour l’équipe nationale, mais je ne compte pas là-dessus à l’avenir. Il y a trois endroits dans le jeu. Je pense à plus de filles, on verra.

Vous concourez principalement en canoë, mais vous remportez également une médaille par équipe en kayak. Êtes-vous un amphibien comme votre coéquipier de l’équipe nationale Tereza Fišerová ?

Pas. Même si je pratique partiellement le kayak, je le pratique pour le plaisir et j’aide les filles à patrouiller les courses des moins de 23 ans. Ma priorité est le canoë. Si j’essayais de diviser les tirs pour les kayaks aussi, la préparation pour les simples ne serait pas aussi bonne. Je n’ai qu’une seule chose sur laquelle me concentrer.

Au cours des dernières saisons, le sport extrême du kayak est devenu une partie du programme de slalom aquatique. Quelle est votre expérience avec lui ?

Je n’aime pas ça et je ne l’ai pas encore essayé. Je ne suis pas le bon type pour ça. Ça ne m’attire pas du tout, je préfère être seul sur l’eau et je me bats juste contre le temps. Ce n’est pas que je ne peux pas être un combattant et un combattant, mais je préfère la paix. Même s’il y a une chance de passer par Extreme Kayaking pour les Jeux olympiques, j’essaierai de le faire avec ma discipline.





Vous rencontrez votre sœur aînée Martina sur la chaîne Troja et lors d’événements représentatifs. Parlez-vous de slalom quand vous vous retrouvez autour d’un café ?

Même si nous avons des entraîneurs différents et que nous sommes chacun dans un club et un centre différents, nous prenons toujours du temps les uns pour les autres. Lorsque nous visitons ou rencontrons, nous ne parlons pas de l’eau. Dans ces moments-là, on aime fuir le sport. Au lieu de cela, nous parlons des choses qui se passent autour de nous. Marta et moi allons bien. Même si, en tant que sœur aînée, elle a parfois un certain instinct pour me surveiller et me contrôler, mais je pense que je peux prendre soin de moi maintenant. (rires) Mais si je ne sais pas comment gérer quelque chose, c’est vers lui que je me tourne en premier.