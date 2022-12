Fusée contre la police. Les célébrations du progrès marocain se transforment en émeutes

Les célébrations de la progression historique de l’équipe nationale marocaine de football en demi-finale de la Coupe du monde au Qatar après sa victoire 1-0 sur le Portugal samedi ont provoqué des affrontements entre supporters et policiers à Paris et à Bruxelles.

Des dizaines de personnes ont été arrêtées en Belgique et en France, selon les médias locaux. La France et le Maroc se rencontreront en demi-finale, et le président français Emmanuel Macron assistera également au match.

Environ 20 000 fans se sont rassemblés sur l’avenue principale de Paris, les Champs-Elysées, samedi. Les supporters sont descendus dans la rue après que la victoire contre le Portugal a fait du Maroc la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde.

Certains fans du centre de Paris ont commencé à lancer des fusées éclairantes et d’autres objets sur la police. Les forces de sécurité sont intervenues dans le groupe et ont interpellé 80 personnes, selon le journal Le Parisien.

Un scénario similaire s’est joué à Bruxelles, où les supporters marocains sont descendus dans la rue dans plusieurs quartiers. Selon la police, les célébrations ont été marquées par « l’utilisation massive de feux d’artifice ».

« Les policiers en service sont immédiatement intervenus contre un petit groupe d’émeutiers qui lançaient des objets sur la police anti-émeute et tiraient des feux d’artifice », a déclaré à la RTBF la porte-parole de la police Ilse Van de Keere. Selon lui, des volontaires du quartier où se déroulait la célébration ont tenté de créer une ligne entre les supporters et la police. 60 personnes ont été arrêtées.

Emmanuel Macron s’envolera pour le Qatar pour le match de mercredi entre la France et le Maroc. Selon Le Parisien, le président français ne répondra pas aux militants qui appellent les politiciens à boycotter la Coupe du monde en raison des faibles droits des femmes, des minorités sexuelles et des travailleurs étrangers au Qatar. La ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castera, a également regardé le match sur place.