Funérailles de la jeune fille Lola assassinée en France : des centaines arrivent !

Des proches et des centaines de personnes sont venus en France lundi pour faire leurs derniers adieux à Lola, une fille de 12 ans, qui a récemment été brutalement assassinée près de sa résidence parisienne. Les funérailles à l’église du village de Lillers dans le département du Pas-de-Calais se sont déroulées dans le calme et la dignité. Au-dessus du cercueil blanc recouvert de fleurs, le frère de la jeune fille a pris la parole et de la musique a brièvement joué, a indiqué l’agence de presse AFP.