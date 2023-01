Funérailles de Benoît XVI (†95) : 100 mille personnes au Vatican, République Tchèque représentant Fiala

Des milliers de personnes ont commencé à affluer sur la place Saint-Pierre après la tombée de la nuit, la première étant vers quatre heures du matin. Alors que le Vatican et la capitale italienne étaient enveloppés d’un épais brouillard, les premiers croyants ont commencé leurs contrôles de sécurité avant l’aube. Parmi eux se trouvaient des fidèles allemands en costumes traditionnels bavarois portant des drapeaux du lieu de naissance de Benoît XVI en Allemagne. Selon les autorités italiennes, jusqu’à 100 000 personnes ont assisté aux funérailles, plus que prévu initialement.

Au nom de la République tchèque, le Premier ministre a participé aux derniers adieux à Benoît XVI Petr Fiala, vice-Premier ministre et ministre du Travail et des Affaires sociales Marian Jurečka (notamment président de l’ODS et du KDU-ČSL), chef adjoint de l’ODS Marek Benda, futur ambassadeur en Italie Jan Kohout, les archevêques Jan Graubner et Dominik Duka et les évêques Jan Vokál, Pavel Posád, Zdeněk Wasserbauer et Antonín Basler. Et le réalisateur Jiří Strach est également venu. L’ancien président Václav Klaus se tenait également avec le Premier ministre au premier rang, derrière l’autel.

« Dieu a récompensé ses services », Jurečka a tweeté après « l’incroyable adieu ».

« J’aime son travail théologique et philosophique, c’est l’un des plus grands intellectuels de notre temps. Sa grandeur se manifeste aussi par sa décision de quitter la papauté. » a déclaré le Premier ministre Fiala, qui s’était également consacré auparavant à la dimension politique de la religion en tant que politologue.

Représentant tchèque aux funérailles du pape Benoît XVI.



Le Premier ministre slovaque par intérim Eduard Heger, la présidente hongroise Katalin Nováková et leurs homologues polonais Andrzej Duda et portugais Marcelo Rebelo de Sousa se sont également envolés pour les funérailles. Le roi belge Philippe et sa femme et la reine émérite espagnole Sofía, mère de l’actuel roi Felipe, sont également arrivés. Tous n’ont participé qu’informellement – seuls deux pays ont reçu des invitations officielles du Vatican. La délégation italienne était conduite par le président Sergio Mattarella, est arrivé de l’Allemagne natale de Benedikt Le président Frank-Walter Steinmeier, le chancelier Olaf Scholz et le Premier ministre bavarois Markus Söder. Des représentants de l’Église orthodoxe ont également participé, notamment des patriarcats de Constantinople et de Moscou, d’où était originaire le métropolite Antoine.

Prêtres à un service sous l'ancien pape Benoît XVI.



Depuis lundi, les restes de l’ancien pape sont exposés dans la basilique Saint-Pierre et 200 000 personnes sont venues lui rendre hommage. Il a été placé dans un cercueil de cyprès mercredi soir, avec des documents contenant des récits latins de la vie de Benoît, ainsi que des pièces de monnaie frappées par le Vatican pendant son pontificat. Le cercueil a été retiré de la basilique avant neuf heures du matin. Il repose dans un corbillard sur la place près de l’autel de fortune.

Sept minutes avant le début du service, le chant est ajouté à l’orgue. Après cela, des responsables religieux de haut rang sont venus, dont le pape François. Il a été transporté dans un fauteuil roulant, a parcouru les dernières marches avec une canne et a dirigé le service assis; tousser souvent. « Au nom du père, et du fils, et du saint esprit… » début de la liturgie 9h30 avec le signe de la croix et salutations de paix à vous.

« Benoît, ami fidèle de l’époux, que ta joie soit complète quand tu entendras sa voix pour toujours et à jamais. » dit François. Dans l’Église catholique, Jésus-Christ est appelé l’époux. Au cours de la messe, à laquelle ont assisté 125 cardinaux, 200 évêques et quelque 3 700 prêtres, François a également parlé de la « sagesse, de l’amour et du dévouement qu’il nous a transmis au fil des ans ».

Pour la plupart, les messes funéraires sont en latin, mais il y a quelques exceptions. Deuxième lecture en anglais, de la première lettre de l’apôtre Pierre, premier chapitre, versets 3 à 9. Cinq prières d’intercession sont entendues dans d’autres langues : d’abord dans l’original allemand de Benoît, puis en français, arabe, portugais et italien. Après dix heures, un service sacrificiel suit.

A onze heures moins le quart, Giovanni Battista Re, doyen du Collège des cardinaux, asperge le cercueil d’eau bénite. Il fume aussi. Ensuite, douze hommes le rattrapèrent et le ramenèrent à la basilique. Le public a fait ses adieux à l’exposition avec de longs applaudissements, František s’inclinant devant son prédécesseur.

Cela a été suivi d’une cérémonie intérieure avec la participation d’un petit groupe de dignitaires. Il y a une heure, le Vatican a annoncé que Benoît avait été enterré dans une tombe de la crypte de la basilique Saint-Pierre. Des cercueils en épicéa y étaient placés dans des boîtes en zinc et dans d’autres cercueils en chêne.

En plus des policiers en uniforme et sans uniforme, le Vatican et l’Italie supervisent les funérailles de manière ordonnée membres de la police paramilitaire (carabiniers) ainsi que 500 volontaires de la protection civile dont la tâche principale est de fournir des informations.

Bien que Benoît XVI, dont le nom civil est Joseph Ratzinger, ne soit pas mort pendant son pontificat, puisqu’il a démissionné en 2013 pour des raisons de santé, des funérailles semblables à bien des égards à celles du chef de l’Église catholique.

Conformément à ses souhaits, elle a été enterrée dans la même tombe où le pape Jean-Paul II a été enterré en 2005, mais sa dépouille a été retirée de la crypte en 2011 pour béatification. Enterrement de Jean-Paul II. en 2005, 300 000 personnes ont participé à la place Saint-Pierre et deux millions ont regardé la cérémonie sur grand écran dans divers quartiers de Rome.