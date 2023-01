Fruhvirtová vole, elle s’occupe des autres Australiens. Plíšková a également avancé à Melbourne

La joueuse de tennis Markéta Vondroušová a éliminé la numéro deux mondiale Uns Džábirová de Tunisie lors du Grand Chelem de l’Open d’Australie 6:1, 5:7, 6:1 et au tour 3, elle affrontera la joueuse de tennis tchèque Linda Fruhvirtová. Hope, 17 ans, a facilement battu la maison de Kimberly Birrell 6: 3, 6: 2. Karolína Plíšková a également avancé, battant Julia Putintseva du Kazakhstan 6:0, 7:5.

Vondrousová a battu les finalistes de Wimbledon et de l’US Open l’an dernier en une heure et 43 minutes. Dans le match contre le favori tunisien, il a brillé avec une défense tenace. Alors que Džábirová a payé 50 fautes directes, le Tchèque en a commis 24.

Le natif de Sokolov, âgé de 23 ans, qui a raté la majeure partie de la saison dernière en raison d’une blessure au poignet, a atteint le 3e tour de l’Open d’Australie pour la deuxième fois consécutive. Le maximum à Melbourne est les huitièmes de finale en 2021.

Sa compatriote Linda Fruhvirtová l’attend au prochain tour. Après sa première victoire sur Jaimee Fourlisová, la Tchèque de 17 ans affrontera également une autre Australienne, Birrellová, qui avait précédemment battu l’Estonienne Kaia Kanepiová. Dans ce duel, Fruhvirtová a évité cinq des six points de rupture et s’est qualifié pour le 3e tour pour la première fois lors d’un Grand Chelem.

Plíšková, 30 ans, a battu la numéro 47 mondiale Putintseva pour la sixième fois consécutive. Elle a réussi à démarrer sur les chapeaux de roues, repoussant trois fois son adversaire et lui donnant la « noix » en 19 minutes. La native de Moscou, représentante du Kazakhstan, s’est améliorée dans le deuxième set, passant de 0:2 à 4:3, mais elle n’a pas profité de la pause.

Plíšková n’a pas utilisé deux balles de match lors du dixième jeu, mais il n’a pas permis au duel d’aller à un jeu raccourci et après une autre pause avec un score de 6: 5, il a célébré les progrès. Pour le quatrième huitième de finale de l’Open d’Australie, elle affrontera la Russe Varvara Gračová, qui n’a perdu que six matchs en deux matches jusqu’à présent.

Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková ont commencé avec succès leur voyage pour défendre leur titre en double, battant la paire américano-norvégienne Ulrikke Eikeriová et Catherine Harrisonová 6:2, 3:6, 6:2.

Krejčíková et Siniaková étaient les premières têtes de série à Melbourne et ils ont terminé le match en deux heures et treize minutes. La victoire a été décidée dans la seconde moitié du troisième set, quand ils ont remporté les quatre jeux restants par 2:2. Au prochain tour, elles rencontreront Linda Fruhvirtová, qui affrontera Alexandra Panovová de la Géorgienne-Russe Natela Dzalamidze contre l’Américaine Alison Riske-Amritrajová.

En plus des titres à l’Open d’Australie, cette année, Krejčíková et Siniaková défendront également leurs titres à Wimbledon et à l’US Open.

Marie Bouzková a également avancé, avec sa coéquipière colombienne Camila Osoriová, elle a battu Angela Kuliková de l’Américaine Sophie Changová 6: 4, 6: 2.

Ruud a terminé au deuxième tour

Casper Ruud, le troisième joueur de tennis au monde, a terminé au 2e tour de l’Open d’Australie. Le Norvégien de 24 ans, qui a battu Tomáš Macháč au premier tour, a perdu contre l’Américain Jenson Brooksby 3: 6, 5: 7, 7: 6 et 2: 6. L’Américain Taylor Fritz, huitième tête de série, a également terminé, ce qui n’a pas suffi au 113e joueur mondial de chez lui Alexei Popyrin et a perdu contre lui 7:6, 6:7, 4:6, 7:6, 2:6 après quatre heures. Le champion olympique de Tokyo Alexander Zverev d’Allemagne, après s’être blessé à la cheville l’an dernier, a affronté Michael Mmoh des États-Unis après des sets de 7:6, 4:6, 3:6, 2:6.

Le grand favori Novak Djokovic est à un match de remporter son 10e titre à Melbourne, en battant le Français Enzo Couacaud 6-1, 6-7, 6-2, 6-0 au deuxième tour, qui s’est qualifié depuis les qualifications. Le Serbe de 35 ans a eu des soucis à la cuisse gauche dans le deuxième set, a été plus difficile à bouger et a dû être soigné. Il a perdu le set dans le tie-break, mais n’a perdu que deux jeux dans le set restant. Le détenteur du record du tournoi affrontera le Bulgare Grigor Dimitrov pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

« C’est assez nutritif aujourd’hui », a déclaré Djokovic, qui a également été réprimandé par l’un des supporters pendant le match. Au point même que l’ancien numéro un mondial a demandé à l’arbitre de retirer l’homme ivre.

Sa blessure aux ischio-jambiers est une plus grande préoccupation. « Pour être honnête, j’étais assez inquiet à ce sujet. Et je pense que ça devrait l’être », a ajouté Djokovic, affirmant qu’il avait arrêté l’entraînement en raison d’un problème entre les matches.

La Française Caroline Garcia, qui a remporté un match à égalité avec la Canadienne Leylah Fernandez 7:6, 7:5, a continué dans le double féminin. Même lors de son sixième match de l’année, la cinquième tête de série biélorusse Aryna Sabalenková n’a pas perdu un set. La conquérante Tereza Martincová a éliminé l’Américaine Shelby Rogersová dès le premier tour après 6:3 et 6:1 sets. La gagnante du premier tournoi à Adélaïde, où elle a battu Linda Nosková en finale, affrontera la Belge Elise Mertens.

L’an dernier, Roland Garros et le finaliste de l’US Open, Ruud, ont raté les huitièmes de finale de l’an dernier à Melbourne. Après le tenant du titre Rafael Nadal, qui a également perdu contre l’Américain Mackenzie McDonald mercredi sur blessure, la tête de série numéro deux n’a pas continué. Le débutant du Grand Chelem de Melbourne âgé de 22 ans, Brooksby, défiera son compatriote Tommy Paul au troisième tour.

« Je pense qu’il a très bien joué. Il n’a absolument rien fait de mal », a déclaré Ruud. « Je n’ai pas l’impression d’avoir mal joué ou d’être à un niveau plus faible. L’adversaire vient de gagner une longue série d’échanges et a trouvé des réponses à tout », a-t-il ajouté.

Mmoh a obtenu un autre résultat inattendu aux dépens de Zverev, qui est entré dans la compétition principale en tant que perdant chanceux des qualifications. « J’ai déjà fait mes valises et réservé un vol pour les États-Unis. La vie est folle. Quand tout semble noir, il y a de la lumière au bout du tunnel », a déclaré Mmoh.

Le numéro neuf du tournoi de Veronika Kuděrmětová n’a pas suffi à la joueuse classée 113e Katie Volynetsová. Elle est devenue la première Américaine depuis 1993 à se qualifier pour le 3e tour de qualification. La dernière fois que Lindsay Davenport l’a fait. L’ancienne numéro deux mondiale d’Estonie Anett Kontaveitová a également terminé, s’inclinant face à Magda Linetteová de Pologne 6:3, 3:6 et 4:6.

Tournoi de tennis du Grand Chelem de l’Open d’Australie à Melbourne (courts durs, subventions de 76,5 millions AUD) :

Femme:

Simples – 2e tour : Vondrousova (CZ) – Džábirová (2-Tun.) 6:1, 5:7, 6:1, Karolina Plíšková (30-CR) – Putintseva (Kazakhstan) 6:0, 7:5, L. Fruhvirtova (République tchèque) – Birrellová (Aust.) 6:3, 6:2, Garciaová (4-Fr.) – Fernandezová (Kan.) 7:6 (7:5), 7:5, Sabalenkova (5-Bel. ) – Rogersová (USA) 6:3, 6:1, Volynetsová (USA) – V. Kuděrmetová (9-Russie) 6:4, 2:6, 6:2, Bencicová (12-Suisse) – Liuová (USA) ) 7:6 (7:3), 6:3, Linetteová (Pologne) – Kontaveitová (16-Est.) 3:6, 6:3, 6:4, Vekičová (Croatie) – Samsonova (18-Russie .) 6:3, 6:0, Alexandrova (19-Russie) – Townsend (USA) 1:6, 6:2, 6:3, Zhang Shuai (23-Chine) – Martičová (Croatie) 6:3 , 6:3 , Mertensová (26-Belg.) – Davisová (USA) 6:4, 6:3, Siegemundová (Allemagne) – Beguová (27-Roumanie) 5:7, 7:5, 6:3, Párrizasová (Sp.) – Potapova (Rus.) 6:3, 6:2, Gračová (Rus.) – Stefaniniová (It.) 6:3, 6:1, Giorgiová (It.) – Schmiedlová (SR) 6:4, 6:3.

Double – première mi-temps : Krejčíková, Siniakova (1-CZ) – Eikeriová, Harrisonová (Norvège/États-Unis) 6:2, 3:6, 6:2, BouzkovaOsoriová (CZ/Col.) – Changová, Kulikova (USA) 6:4, 6:2, Pegulaová, Gauffová (2-US) – MartincovaVekičová (République tchèque/Croatie) 7:6 (7:2), 3:6, 6:2.

Homme:

Simples – 2e tour : Brooksby (USA) – Ruud (2-Nor.) 6:3, 7:5, 6:7 (4:7), 6:2, Djokovic (4-Serbie) – Couacaud (Fr.) 6:1, 6 :7 (5:7), 6:2, 6:0, Rublyov (5-Rus) – Ruusuvuori (Fin.) 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3, Popyrin (Aust.) – Fritz (8-USA) 6:7​​(4:7), 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:2, Runes ( 9 -Dan.) – Cressy (USA) 7:5, 6:4, 6:4, Mmoh (US) – Zverev (12-Allemagne) 6:7​​(1:7), 6: 4, 6 : 3, 6:2, Bonzi (Fr.) – Carreňo (14-Sp.) 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:1, 7:6 (10: 4), De Minaur (22-Austr.) – Mannarino (Fr.) 7:6 (7:3), 4:6, 6:4, 6:1, Bautista (24-Sp.) – Holt (USA) 4:6 , 2 : 6, 6 : 3, 6 : 2, 6 : 2, Evans (25-Anglais) – Chardy (Fr.) 6 : 4, 6 : 4, 6 : 1, Dimitrov (27-Bulg. ) – Djere ( Serbie .) 6:3, 6:2, 6:0, Paul (USA) – Davidovich (30-Sp) 6:2, 2:6, 6:7 (4:7), 6:3 , 6 :4 , Wolf (USA) – Schwartzman (23-Arg.) 6:1, 6:4, 6:4, Shelton (USA) – Jarry (Chili) 7:6 (7:3), 7:6 (7 :3 ), 7:5, Humbert (Fr.) – Kudla (USA) 6:2, 6:7 (5:7), 6:2, 6:4, Murray (Brit.) – Kokkinakis (Aust. .) 4 :6 , 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5.