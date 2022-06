Fruhvirt balaie Paris avec la star américaine Martincová se termine à Rome

Linda Fruhvirt n’a offert que trois joyaux à l’Américaine Christina McHale et s’est qualifiée pour la huitième finale du tournoi préparatoire de Paris avant l’Open de France après 6:1 et 6:2, où elle affrontera le numéro un estonien Kai Kanepi, qui l’a éliminée du événement précédent à Madrid.

Le Tchèque de 17 ans a reçu une wild card à Paris et a défié l’ancien McHale de 24 ans au premier tour. L’Américain n’a pas rattrapé le natif de Prague dès le début et a remporté un match dans le premier set.

Dans le deuxième set, il a maintenu le rythme à 2:2, mais ensuite Fruhvirt l’a rendu inutile. L’adolescent écrirait au moins 15 points de plus dans le classement, ce qui l’aiderait à revenir dans les deux cents premiers rangs.

La joueuse de tennis tchèque Tereza Martincová, quant à elle, a perdu 2:6, 6:0, 4:6 face à l’Américaine Amanda Anisimova lors du tournoi de Rome et a été éliminée pour la quatrième fois consécutive au premier tour sur le circuit WTA. .

Le set d’ouverture était un problème évident pour Anisimov. Au début du deuxième set, le genou droit de Martincová a été soigné et égalisé à 1:1, lorsqu’il a donné un canari à son adversaire en 33 minutes.

L’action décisive a fait match nul à 3: 3, puis Martincová a perdu son service après le combat et l’Américaine de 20 ans a profité de l’offre. Trente-deux mondiaux ont également réussi à battre l’adversaire tchèque lors du troisième match.

Martincova, 27 ans, a perdu son cinquième match consécutif, en plus d’une qualification ratée pour la Coupe Billie Jean King. Le 53e dernier joueur mondial a remporté le premier tour à Indian Wells en mars.

Le Serbe Novak Djokovic, quintuple vainqueur du tournoi romain, a débuté avec succès à Roland Garros. Le numéro un mondial a battu le Russe Aslan Karacev en 6:3, 6:2 en une heure et demie et pourrait participer au tour suivant au duel du champion du Grand Chelem avec Stan Wawrinka. Mais la Suisse doit encore se battre en duel avec son compatriote Djokovic, Lasl Djer.

Tournoi de tennis masculin et féminin à Rome (terre battue) :

Hommes (subvention 5 415 410 euros) :

Simple – Tour 1 :

Norrie (9-Brit.) – Nardi (It.) 6:4, 6:4, Goffin (Belg.) – Hurkacz (11-Pol.) 7:6 (10:8), 7:6 (7:2 ) ), Schwartzman (12-ARG) – Kecmanovic (SRB) 6:2, 3:6, 7:6 (7:3), Baez (ARG) – Griekspoor (NZL) 6:3, 6:7 (7: 9), 6 : 2, Isner (États-Unis) – F. Cerúndolo (ARG) 6 : 4, 6 : 3, Dimitrov (Bulh.) – Nakashima (États-Unis) 6 : 3, 6 : 4

2ème round:

Djokovic (1-SRB) – Karacev (RUS) 6:3, 6:2, Ruud (5-NOR) – Van de Zandschulp (NZL) 6:7 ​​(4:7), 6:2, 6:4 , Krajinovi (SRB) – Rubljov (6-RUS) 6:2, 6:4, Auger-Aliassime (8-CAN) – Davidovich (Šp.) 4:6, 7:6 (7:2) ), 6 : 2, Sinner (10-It.) – Martinez (Esp.) 6:4, 6:3, Shapovalov (13-CAN) – Basilashvili (GEO) 6:4, 7:6 (7:5), Garín (Chili ) – Ruusuvuori (FIN) 6:4, 6:4.

Femmes (subventionné 2 527 250 euros) :

Simple – Tour 1 :

Anisimova (États-Unis) – Martincova (ČR) 6 : 2, 0 : 6, 6 : 4, Džabúrová (9-Tun.) – Cirsteaová (ROU) 6 : 0, 7 : 6 (7 : 1), Andreescuová (CAN) – Raducanuová (10) 6 : 2, 2 : 1 abandon, Davis (USA) – Ostapenkova (11-Lot.) 6:2, 6:3, Pegula (13-USA) – Samsonova (RUS) 4:6, 6:3, 6:4 , Teichmann (Suisse) – Paolini (It.) 6 : 3, 6 : 2, Brengle (USA) – Kostukova (UKR) 6 : 4, 6 : 3, Tomljaovicova (Austr.) – Giorgio (It.) 6 : 3 , 4: 2 retraité, Rybakinova (KAZ) – Avanesyanova (RUS) 6: 4, 7: 6 (7: 0), Alexandrovova (RUS) – Stephensova (USA) 6: 1, 6: 2, Osori (COL) – Bronzetti (It.) 7:6 (7:4), 6:3, Ruse (ROU) – Rogers (USA) 3:6, 6:1, 6:4, Sorribesová – Párrizasová (les deux p.) 6:1 , 4 : 3 ret.

Double – Tour 1 :

Karolina PliskovaOstapenková (CZE/Lot.) – Putincevová, Collinsová (Kaz./USA) 6 : 3, 6 : 2.

Tournoi de tennis féminin à Paris :

Femmes (subventionné 92 742 euros) :

Premier tour unique – L. Fruhvirt (CZE) – McHale (États-Unis) 6:1, 6:2.