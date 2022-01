French Guardian agacé par l’anglais sur la nouvelle carte d’identité française

L’académie chargée de défendre la langue française a menacé de poursuivre le gouvernement en justice pour l’utilisation de l’anglais sur les nouvelles cartes d’identité du pays.

La dernière version de la carte plastifiée introduite l’année dernière comprenait des traductions en anglais des différents champs de données, avec « nom », « date de naissance » et « date d’expiration » apparaissant à côté de leurs équivalents français dans une police italique légèrement plus petite. .

Tous les citoyens français doivent être munis d’une carte nationale d’identité qu’ils peuvent également utiliser comme document de voyage principal lorsqu’ils se rendent dans d’autres pays de l’Union européenne.

Dès lors, l’ajout d’une traduction en anglais apparaît comme une mesure visant à faciliter le franchissement des frontières internationales pour les ressortissants français.

Mais Votre Altesse académie française, fondée en 1635 sous le règne de Louis XIII pour protéger la France « pure », s’est offusquée et a menacé de faire appel de l’inconstitutionnalité de cette affaire.

« Qui a décidé de mettre le français et l’anglais sur un pied d’égalité dans ce document ? demanda Hélène Carrère d’Encausse, la secrétaire permanente de l’académie.

« Un principe important est menacé », a-t-il déclaré journal conservateur Le Figaro, rappelant que la constitution française moderne stipule en son article 2 que « La langue de la République est le français ».

Il existe une réglementation européenne exigeant que les mots « carte d’identité » soient traduits dans au moins une autre langue de l’UE, mais Bruxelles laisse la traduction du reste des documents entre les mains des États membres.

Les cartes d’identité nationales allemandes incluent des traductions en anglais et en français, tandis que même les passeports délivrés par le Royaume-Uni, qui a quitté l’UE en 2020, proposent des traductions en français.

Se plaignant que la voix des universitaires n’était plus entendue dans le débat public, l’agence a engagé des avocats pour écrire au Premier ministre Jean Castex, rapporte Le Figaro, « lui demandant de retirer les dispositions relatives à la création d’une nouvelle carte nationale d’identité. », Jusqu’à présent sans avoir reçu de réponse.

Si le bureau du Castex ne répond pas, les avocats se préparent à porter l’affaire devant le Conseil d’Etat, la principale juridiction administrative française.

Bruno Retailleau, leader du groupe conservateur des Républicains au Sénat français, a tweeté vendredi que « la nouvelle carte n’a plus vraiment d’identité française ». Pourquoi y a-t-il tant de pression pour effacer la substance de notre fierté et de notre unité nationales ?

La nouvelle carte comporte le drapeau français avec la rayure Mariane, personnification de la République française pour représenter les trois valeurs principales du pays : liberté, égalité et fraternité, et a été utilisé depuis la Révolution, et les mots « République Française » en gras. personnage.

L’écrivain et musicien Etienne Liebig a cependant rejeté la guerre de l’Académie et a déclaré à la radio RMC : « Qui sommes-nous, les Français qui avons si peur de perdre notre identité pour de telles raisons ?

Le déclin mondial de l’utilisation du français est un problème pour le pays depuis des décennies. Le français a été la langue diplomatique de choix pendant plus de 200 ans. Il est toujours parlé comme première ou deuxième langue par environ 220 à 270 millions de personnes dans le monde.

Mais l’utilisation envahissante de l’anglais dans la vie quotidienne et en géopolitique, en particulier au sein de l’UE depuis le départ de la Grande-Bretagne, crée des problèmes.

Les journalistes francophones couvrant l’Union européenne se sont plaints en 2020 de l’utilisation accrue de l’anglais dans les communications officielles du bloc, ce qui, selon eux, donne à la presse anglophone un avantage concurrentiel.

Sentant peut-être la controverse en cours, les présidents français Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen tiennent vendredi leur conférence conjointe sur les six mois de la présidence française de l’UE, entièrement en français.

Clément Beaune, ministre français des Affaires européennes, il a dit plus tôt cette semaine que « toute la présidence française utilisera la langue française ».

« Les français doivent avoir une place à Bruxelles », a-t-il ajouté, annonçant que le pays avait commencé à former « de nombreux élus de tous les pays européens, des diplomates européens, des fonctionnaires européens, au français ».

« Nous devons amener les gens à vouloir apprendre le français, nous devons faire rayonner notre culture, nous devons former les gens en français », a-t-il déclaré. « Nous arrêterons le déclin de la langue française. »