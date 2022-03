Francisco Urroz, joueur de Selknam : Nous voulons atteindre la finale de la Super League et la gagner

Francisco Urroz , joueur de Selknam et de l’équipe chilienne de rugbypréparez-vous pour 2022 plein d’activités, à partir du week-end prochain avec la première date de la Super League américaine, un concours dans lequel les joueurs nationaux affronteront Olimpia au stade « Elías Figueroa » de Valparaíso.

Après avoir participé à un tournoi incroyable, Urroz et ses coéquipiers affronteront les États-Unis pour une place à la Coupe du monde 2023 en France. défenseur de l’aile avec AlAireLibre.cl

« L’équipe de Selknam a traversé une pré-saison très physique et nous sommes maintenant en phase finale. Ce week-end, nous avons un match amical contre Cafeteros, et La semaine prochaine, le 13 mars, nous avons notre premier match contre Olimpia à Valparaíso, donc nous sommes heureux de rejouer », commente-t-il.

« Jouer au Chili lors des trois premiers matchs est fondamental. La première année où l’équipe est partie, nous avons joué avec cinq mille personnes au National, mais ensuite la pandémie est passée et l’année dernière s’est jouée sans spectateurs, donc nous espérons que cette année sera différente et que les gens pourront voir Selknam dans le stade », a-t-il ajoutée. en ce qui concerne le match, qui verra toutes les équipes jouer au Chili pour les trois premières dates, puis toutes se rendront en Uruguay où se joueront les deux derniers jours et éliminatoiresun exemple où l’équipe chilienne aspirait à atteindre puis à affronter les deux équipes les plus puissantes sur le papier : Jaguares et Peñarol.

« Les objectifs sont élevés, car ils sont ensemble depuis plusieurs années à la fois à Selknam et dans l’équipe nationale, ils viennent donc de bons résultats. Ils se sont débarrassés du Canada, ils ont eu un bon match avec la Russie, l’équipe a toujours été là. depuis longtemps et que nous voulons la finale et la gagner, nous ne nous contenterons pas de moins que cela. L’année dernière, nous avons eu une demi-finale très serrée avec Peñarol et c’était impossible, mais pour cette année, nous voulons améliorer ce que nous avons fait l’an dernier. »

Les Condors ont tout risqué pour aller en Coupe du monde

Après une participation avec Selknam, la plupart des équipes se concentreront sur la clé contre les États-Unis, à jouer dans un duel à double sens et dont le prix est une place à la prochaine Coupe du monde en France 2023.

« Au milieu de l’année, nous avons eu un match nul très important contre les États-Unis, où nous avons joué pour quelque chose comme une qualification pour la Coupe du monde. Nous avons commencé ici au Chili et nous nous y sommes déterminés. Ce sera un match à mort où nous voulons être à notre meilleur niveau et faire tout notre possible pour gagner ce match. Nous pensons que si nous faisons bien les choses, nous pouvons blesser les États-Unis et maintenir le verrouillage », a-t-il déclaré.

« Nous parlons toujours de ce match, les entraîneurs ont déjà fait certaines des choses que les États-Unis ont, en pensant à affronter ce match de milieu d’année de la meilleure façon possible », a-t-il ajouté.

Bien sûr, la défaite n’était pas exclusive, car elle aurait obligé Condores à jouer les séries éliminatoires.

« Si nous n’obtenons pas un bon résultat, nous irons en séries éliminatoires et à partir de ce coup de circuit, la dernière équipe à se qualifier pour la Coupe du monde sera éliminée », a-t-il conclu.