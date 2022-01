France : Valérie Pécresse, la concurrente la plus dangereuse de Macron – politique

Valérie Pécresse aime le fromage. Et la façon dont les politiques aiment le fromage : comme lettre de motivation aux électeurs, comme engagement pour la culture française. Ce qu’il aime le plus dans la campagne électorale, a déclaré le candidat à la présidentielle Républicains dans une récente interview télévisée, c’est l’occasion d’essayer d’autres fromages à travers le pays. De plus, les images montrées par Pécresse chargeaient un sac de fromage, qu’il a qualifié de « très intense », dans sa voiture de fonction. Et s’il y a une chose qui le décrit le mieux, c’est le fait qu’il « aime manger ».

Vous pouvez considérer cela comme un problème mineur ou vous rappeler l’ampleur de la sympathie nationale lorsque l’ancien président Jacques Chirac est décédé en 2019. À l’époque, deux déclarations étaient faites dans chaque commentaire : Chirac était le dernier grand président français qui connaît encore les gens derrière. lui. Et Chirac mange vraiment très bien. Beaucoup et toujours. Qui a enseigné à Pécresse l’art du fromage ? De son père politique adoptif, Chirac, qui a fait de cet homme de 54 ans son conseiller en 1998. Pécresse semble avoir trouvé sa stratégie dans des disciplines électorales qui font preuve d’affinités offensives avec le peuple.

Et en effet : Pécresse n’était pas seulement bien préparé pour cette campagne électorale, cela n’aurait pas pu être un meilleur début pour lui non plus. Samedi, Pécresse a été nommé candidat à la présidentielle par un vote interne à son parti Les Républicains. Et trois jours plus tard, les premiers sondages prédisaient leur victoire pour avril 2022. « Pécresse a battu Macron » titrait un journal mercredi comme si cela s’était déjà produit.

C’est l’une des dynamiques générales de la campagne présidentielle française que les candidats des grands partis sautent en avant une fois officiellement nommés. Mais à Pécresse, le bond a été extraordinairement important : l’agence de sondage Elabe l’a vu à 20 pour cent mardi. Une augmentation de onze points de pourcentage. Et si Pécresse rencontre Emmanuel Macron au second tour des élections, il pourrait battre le président sortant. Selon Elabe, il est actuellement à 52%, Macron à 48. Avant même que Pécresse ne gagne parmi les Républicains, il avait été dit depuis le lysée qu’il était considéré comme le « concurrent le plus dangereux » de Macron.

« Si vous êtes à gauche, vous le savez »

Alors qui est Pécresse ? Il est né à Neuilly-sur-Seine, une banlieue nord-ouest de Paris, l’une des communautés les plus riches de France. Sa mère est femme au foyer, son père est un célèbre professeur d’économie, sa fille Valérie fréquente les meilleures écoles. Il est d’abord diplômé de la célèbre école de commerce HEC, puis de l’école d’administration d’élite ENA, le cadre français des hommes politiques et futurs présidents. Sa carrière politique a débuté sous Chirac en tant que consultant. Adolescent, il se considérait comme « ni de gauche ni de droite », a déclaré Pécresse dans une interview. Et d’ajouter : « Mais cela signifie généralement que vous êtes à droite, parce que quand vous êtes à gauche, vous le savez. »

Sous Nicolas Sarkozy, qui a apporté au lysée un ton d’identité nationale comme personne auparavant, Pécresse est devenu ministre des Universités et de la Recherche en 2007. En 2015, il a été élu président de la région Île-de-France, qui comprend également Paris. Pécresse aime souligner qu’en tant que président de région il économise et évite de nouveaux emprunts. Si vous décrivez Pécresse dans les mots de ses adversaires, c’était un carriériste froid qui a ajusté sa position de manière opportuniste à l’air du temps. En 2012, elle a participé à des manifestations contre « le mariage pour tous ». La « manif pour tous » est organisée par des catholiques conservateurs qui soutiennent les républicains de droite. En 2014, Pécresse avait déclaré avoir changé d’avis sur le fait que « les mariages pour tous » ne devraient pas être annulés.

Dans son propre imaginaire, Pécresse était « les deux tiers d’Angela Merkel, un tiers de Margaret Thatcher ». Pécresse a choisi cette comparaison d’une part pour souligner qu’en France le temps est venu pour une femme de diriger le pays. D’autre part parce que, comme Merkel, elle veut être perçue comme pragmatique. Et comme Thatcher en redoutable réformateur.

Mais qu’en est-il des comparaisons Merkel ? Presque personne ne peut mieux répondre à cela que Marion Van Renterghem, la biographe la plus célèbre de France de Merkel, qui a publié une interview avec Pécresse en 2019 et connaît donc très bien les deux femmes. « C’est à la mode de se comparer à Merkel en raison de son long mandat et de sa popularité », a déclaré Van Renterghem. Le partenaire interne de Pécresse à l’indicatif régional des Républicains, Michel Barnier, et la candidate socialiste à la présidentielle Anne Hidalgo se sont comparés à Merkel. Avec Pécresse, cependant, cette comparaison a des fondements crédibles : « Pécresse et Merkel ont en commun que c’est une femme travailleuse, calme, qui gagne peu d’argent et qui sait travailler en équipe. De plus, les deux femmes ont réussi à tenir tête aux des machos qui se soutiennent les uns les autres. »

Votre grande tâche : « unir les extrêmes de votre parti »

Pécresse a été la première femme à être nommée par le Parti conservateur comme candidate à la présidentielle. Un fait que Pécresse évoque souvent et fièrement. Après son élection, elle a remercié les membres des Républicains pour leur « courage » à façonner une femme. Cependant, pour le biographe de Merkel Van Renterghem, les similitudes entre Pécresse et l’ancienne chancelière se terminent par les identités politiques des deux hommes politiques. Pécresse s’est positionné « nettement plus à droite » que Merkel. Par ailleurs, Pécresse est confronté à la tâche « d’unifier les extrêmes de son parti. Ce sera difficile », a déclaré Van Renterghem.

Pécresse a remporté le second tour des élections du parti face à l’extrême droite ric Ciotti. Pécresse a obtenu 61 % des voix, Ciotti 39. Un résultat suffisamment élevé pour faire du sud de la France l’un des votes républicains les plus entendus aujourd’hui. Ciotti n’a pas caché son affinité idéologique avec le candidat d’extrême droite à la présidentielle Ric Zemmour.