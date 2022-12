France : Un fou a violé et tué Innocent Vanessa (†14)

La police a arrêté samedi un homme de 31 ans soupçonné d’avoir violé et tué une jeune fille de 14 ans à Tonneins, dans le sud-ouest de la France. Selon les médias français, la fille s’appelle Vanessa et l’homme l’aurait kidnappée et violée dans sa voiture. Il a ensuite laissé son corps dans une maison abandonnée, écrit le site France Bleu. L’action se déroule quelques semaines seulement après le meurtre d’une fillette de douze ans, Lola, dans le 19e arrondissement de Paris.

Les enquêteurs ont retrouvé le suspect en moins d’une journée grâce aux images des caméras publiques. Vanessa a été portée disparue par ses parents alors qu’elle ne rentrait pas de l’école. Un procureur a déclaré aux journalistes samedi que lorsque la police est venue arrêter l’homme, il le leur a dit « il sait pourquoi ils sont ici »a avoué le crime et a dit à la police où il trouverait le corps de la jeune fille.

Des collègues du suspect ont qualifié la chaîne BFMTV de sage. Cependant, selon des voisins, il a tendance à être agressif et crie fréquemment après sa femme et ses enfants et est souvent sous l’influence de l’alcool et de la drogue. « Pendant qu’ils se battaient, il a conduit toute la nuit dans la voiture. Parfois, quand je vais travailler à cinq heures du matin, il est toujours là. dit un voisin.

Selon BFMTV, le suspect anonyme a la nationalité française provisoire et a été condamné à quinze jours de prison et à deux ans avec sursis pour avoir abusé sexuellement d’un mineur à l’âge de quinze ans. Cependant, il n’a pas été poursuivi en tant que délinquant sexuel.

L’affaire semble n’avoir aucun lien avec le viol et le meurtre brutal de Lola, 12 ans, à Paris en octobre, imputés à une femme de 24 ans d’origine algérienne. Il n’est pas encore clair si la police connaît le mobile du meurtre et du viol de Vanessa.