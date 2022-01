France – Suisse : Mbappé maudit la France | Championnat d’Europe de football 2021

PrécédentChronique en direct

Mbappe a raté son cinquième penalty contre la Suisse. DANIEL MIHAILESCU (Reuters)

Le rugissement du match à Copenhague a atteint Bucarest. La vague émotionnelle croato-espagnole s’étend jusqu’à la France-Suisse. Le match s’est terminé 3-3. La différence était que cela n’a pas été résolu dans le temps supplémentaire, mais la Suisse s’est qualifiée aux tirs au but après que Mbappe ait raté le cinquième but de la France. Sans parler du tournoi, la figure du PSG, incapable de marquer même à une distance de 11 mètres, ainsi que les champions du monde, ont chuté après la chute des champions d’Europe également : le Portugal. Le tournoi est ouvert à tous les pronostics après les huitièmes de finale qui ont abouti au duel Espagne-Suisse de vendredi à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg en quart de finale. L’équipe est aux commandes en ce moment après la chute de Cristiano et Mbappe. La France a aussi perdu en attendant des joueurs appelés à régner en Europe.

3 Lloris, Clément Lenglet (Kingsley Coman, min. 45), Varane, Kimpembe, Pogba, Rabiot, Griezmann (Sissoko, min. 87), Benjamin Pavard, Kante, Kylian Mbappe et Benzema (Giroud, min. 93) 3 Sommer, Elvedi, Ricardo Rodríguez (Mehmedi, min. 86), Manuel Akanji, Xhaka, Zuber (Christian Fassnacht, min. 78), Silivan Widmer (Mbabu, min. 72), Remo Freuler, Seferovic (Schar, min. 96) , Embolo (Ruben Vargas, min. 78) et Shaqiri (Gavranovic, min. 72) cibler 0-1 min 14 : Seferovic. 1-1 minute 56 : Benzema. 2-1 minute 58 : Benzema. 3-1 min 74 : Pogba. 3-2 minutes 80 : Seferovic. 3-3 minutes 89 : Gavranovic. Arbitre Fernando Rapallini Carte jaune Varane (min. 29), Elvedi (min. 31), Ricardo Rodríguez (min. 61), Xhaka (min. 75), Kingsley Coman (min. 87), Benjamin Pavard (min. 90) et Manuel Akanji (min. 107)

Pas moyen pour Deschamps de mettre en place le line-up, conditionné par les blessures, contraint par la nécessité de tourner et aussi d’attendre que l’équipe reprenne le cours du jeu pour rivaliser d’assurances au moment décisif et répondre. favori du Championnat d’Europe, il ne s’est jamais senti à l’aise sur le terrain et a vécu de sa victoire contre l’Allemagne. Les appuis de Kanté et Pogba, ainsi que l’effort de Griezmann et le but de Benzema, n’ont pas suffi à stabiliser la défense, qu’elle soit à quatre ou à cinq, tout le groupe attendait que Mbappé s’allume.

La star n’a cependant pas terminé un seul match pour désespérer les Français. Aucun rival n’est intimidé par bleu, et moins que la Suisse, qui est sortie très lâche et heureuse à cause de la vitesse d’Embolo et de la sagesse de Shaquiri. Zuber a affronté Varane par la gauche et n’a cessé de centrer jusqu’à ce qu’il frappe Seferovic à la tête. L’ancien attaquant du Real, qui s’est retrouvé dans le cachot de San Sebastián après avoir été accusé de préférer le whisky aux balles, a rebondi sur la bosse de Lenglet et battu Lloris. Il ne sert à rien d’avoir trois défenseurs centraux s’ils se perdent et que le défenseur Bara joue. La saison a été un calvaire pour le gentil Lenglet et les Championnats d’Europe ont été une torture pour la France.

Plus d’informations

L’équipe de Deschamps n’a eu d’autre choix que de ramer à contre-courant face à une équipe bien travaillée et libre, sans plus de pression que de passer les huitièmes de finale, un classement qu’elle n’avait pas atteint depuis 1954, et de battre la France pour la première fois. . fois depuis 1992. La solution était d’écarter Lenglet, qui vivait un mois et demi inédit, et de faire venir Coman car une fois la pause atteinte, Sommer n’a même pas touché le ballon, menaçant seulement d’un centre de Rabiot . La France n’a pas pu trouver un moyen de produire du jeu et moins de chances de dominer la Suisse.

Double Benzéma

La France a besoin de profondeur après que ses footballeurs aient passé de longues périodes avec la peau aux pieds, sans tiques ni agressivité, Mbappé attend Mbappé. Les doutes ne se sont pas apaisés et les concessions de part et d’autre se sont succédées face à Lloris. Varane encaisse un tir de Seferovic suite à l’arrivée de Widmer sur la droite puis, désormais sur la gauche, Pavard fait tomber Zuber. VAR a averti l’arbitre qu’il s’agissait d’un penalty et Rodríguez avait une chance de porter le score à 0-2. Lloris, cependant, a frappé un coup et avec un étirement a empêché les Suisses d’affirmer la France. Le score est devenu 2-1 trois minutes après que le défenseur suisse ait raté un penalty. Trois attaquants bleu Ils ont finalement été synchronisés en un clin d’œil et deux buts sont tombés sur Benzema. Les madridistas, qui ont marqué quatre buts, ont complété les mouvements de Mbappé et Griezmann.

Le match nul a été remarquable par la façon dont Benzema a sauvé le ballon, qui est tombé bien derrière lui, et a subtilement complété la sortie de Sommer. On ne sait pas s’il agit intuitivement, s’il est orienté vers les ressources ou le contrôle, typique d’un artiste comme Benzema. Le score de 2-1 était déjà opportuniste puisqu’il se dirigeait seul au second poteau, sans autre rival que le poteau après le tir de Griezmann et le refus de Sommer. Le match semblait toucher à sa fin lorsque Pogba plaça le ballon dans le coin droit de Sommer d’un tir enchaîné : 3-1.

Cependant, la France s’est détendue, incapable de reposer le ballon et de contrôler le jeu, perdant de nombreuses fois et toujours encaissant dans la surface de Lloris. En revanche, la Suisse n’a pas lâché prise sur la tête de Seferovic dans le centre de Mbabu et Gavranovic n’a cessé de terminer jusqu’à ce qu’il égalise à la dernière minute après la réduction de Kimpembe.

La prolongation montre l’effondrement de la France et la dépravation de son stade offensif, Benzema est blessé, Griezmann est remplacé et Mbappe est absent. L’équipe a été réduite à Pogba. La France a tenu bon et la Suisse a tenu bon jusqu’à la fusillade, sans que personne ne manque jusqu’à l’arrivée du tour final, cinquième pour conserver les points, personne comme Mbappe. Ce devait être un moment de gloire et s’est terminé en tragédie lorsque le roi a échoué et que la France s’est rendue.

abonnez-vous ici à notre newsletter spéciale sur l’Euro 2021