Ce n’était qu’une question de temps : même la truffe, qui s’apparente un peu à une œuvre d’art culinaire, est entrée dans le monde des Non-Fungible Tokens. Dans La France une record de truffe noirel’un des plus grands jamais découverts, sera vendu pourputain de NFT. Le célèbre chasseur de truffes français Bernard Planche, qui cultive des truffes depuis plus de 30 ans, estime que placer des champignons géants sur la blockchain démontrera l’origine, la qualité et l’authenticité des truffes. Selon lui, les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour soutenir et même renforcer des traditions culturelles de longue date.

La truffe en question, qui appartient à l’espèce tubercule de mélanosporum, près de trois fois la taille de ce qui est considéré comme une grosse truffe ordinaire. Et bien qu’il ne s’agisse pas de la plus grande truffe du monde (ou même de la plus grande truffe noire) jamais trouvée, sa taille même la rend tout à fait extraordinaire.

Vainqueur dec’est sur OpenSea pourront payer des truffes dans cryptovalue actuelle ou moneta. Le plus offrant recevra non seulement une truffe géante et un NFT pour prouver l’authenticité du gros champignon, mais recevra également une copie certificat physique d’authenticité. La vente aux enchères de truffes géantes via NFT est une nouvelle, mais utilisez chaîne de blocs comme moyen d’établir l’origine des aliments est une chose sur laquelle les startups travaillent depuis des années, précisément en raison de l’assurance et de la traçabilité que cette technologie permet. Si vous êtes prêt à enchérir, dépêchez-vous, car l’enchère se termine le vendredi 11 février.