France : Niko Kovac limogé de son poste d’entraîneur de l’AS Monaco – FOOTBALL INTERNATIONAL

30/12/2021 – 22:00



Limogeage de l’entraîneur juste avant le Nouvel An.

L’AS Monaco limoge l’entraîneur Niko Kovac (50 ans). Cela a été rapporté pour la première fois par le français « L’Équipe ». BILD peut également confirmer ces informations.

SORTEZ KOVAC !

L’ancien entraîneur du Bayern a pris ses fonctions en Principauté à l’été 2020 et a mené l’équipe à la troisième place lors de la première saison. Cependant, le Croate n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk et a dû rivaliser avec les États-Unis en Ligue Europa. Les huitièmes de finale de cette compétition (adversaires encore ouverts) se dérouleront désormais sous un autre entraîneur.

Des rumeurs ont circulé ces derniers jours selon lesquelles le coach monégasque serait mécontent. Les accusations contre Kovac : L’équipe n’a pas évolué davantage et les joueurs n’ont pas progressé individuellement non plus.

Monaco est actuellement sixième de la Ligue 1 française. Kovac avait remporté trois des quatre derniers matches avant la trêve hivernale. Deux jours avant Noël, il y avait même un trio contre une équipe de pointe du Stade rennais. Cependant, un limogeage surprise a suivi…

Kovac a précédemment entraîné le FC Bayern de 2018 à novembre 2019, remportant le doublé championnat et coupe avec un titre record en 2019. Auparavant, il était entraîneur à l’Eintracht Francfort (mars 2016 à 2018). Il a sauvé l’équipe de la relégation en 2015/16 contre le 1. FC Nürnberg, puis les a menés à une victoire en coupe très célébrée contre le Bayern (3-1) en 2018.