France : Ligue 1 – Hakim Ziyech est sur le point d’être prêté au PSG

© jerseyeveningpost.com – Hakim Ziyech n’a pas réussi à s’imposer à Chelsea

Hier 22:53 –

Après une Coupe du monde époustouflante au Qatar et l’énorme marasme de Chelsea, il semblerait que Hakim Ziyech puisse enfin trouver sa place au soleil sous un maillot des Blues. Il n’a pas été mauvais lors des derniers matchs, mais la direction, y compris Potter, ne semble pas compter sur lui et est ouverte à son départ. Malgré toutes les spéculations, le PSG est désormais étonnamment le plus proche de sa signature, qui le présentera bientôt comme un nouveau joueur.

Comme la plupart des Marocains, Hakim Ziyech est né aux Pays-Bas, où il a commencé à jouer au football. Il s’est fait remarquer pour la première fois dans un maillot Heerenveen, mais ce n’est qu’à Twente qu’il a fait exploser la bombe.. En 2 ans, il a marqué 28 buts et en a fait 27 passes décisives, après cela transféré à l’Ajax, où elle a poursuivi sa performance acclamée. Il était une figure clé de la course de la Ligue des champions 18/19. Dans la même saison, il a marqué 16 buts et 17 passes décisives en championnat. Après une autre saison réussie, il l’a pris Chelsea. Il a payé 40 millions d’euros, mais le polyvalent offensif n’a pas réussi.

Son départ fait pratiquement parler de lui depuis sa première saison à Stamford Bridge. Sa santé a échoué et il n’a marqué que 2 buts et 3 passes décisives. L’année suivante n’a pas été beaucoup mieux et cette année a été un désastre. 0+1 en 10 matchs. Ziyech qui a 29 ans mais a brillé lors de la Coupe du monde au Qatar, où il a été une figure clé de la campagne du Maroc pour atteindre les demi-finales. Bien qu’il n’ait pas non plus de grands chiffres, ses contributions sont énormes et il est l’un des meilleurs de tout le tournoi. Cela lui a donné l’espoir qu’il serait plus respecté à Chelsea. Il n’a pas mal joué du tout, mais il n’a toujours pas été productif. Sa torche à Stamford Bridge s’est éteinte.

Tout le temps, on parle principalement de l’AC Milan, qui aurait dû être très demandé depuis qu’il était à l’Ajax. Récemment, cependant, le plus parlé Newcastle ou AS Rome. C’est calme sur la piste depuis un moment, mais les dernières nouvelles de Fabrizio Romano disent que c’est l’international marocain est en route pour un prêt au PSG. Il devrait déjà avoir un accord avec le club et nous attendons juste l’attitude de Chelsea pour qu’ils n’aient aucun problème à le laisser partir. Il sera hébergé sans options. La raison est le fair-play financier, donc le transfert sera décidé en fonction de la situation actuelle.

David Suchy/twitter.com