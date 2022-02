France : les classes scolaires ne seront pas fermées

Renforcement des règles de port du masque et de travail à domicile – Il est désormais interdit de manger et de boire dans les trains.

Compte tenu de l’augmentation massive du nombre d’infections, la France ne fermera plus des classes entières en cas de cas individuel de coronavirus. Le ministère de l’Éducation a publié les nouvelles règles dimanche soir, quelques heures avant la rentrée scolaire après les vacances de Noël. Dans le même temps, des réglementations plus strictes sur les coronavirus sont en place en France depuis lundi, par exemple sur le port de masques et le travail à domicile. L’Assemblée nationale débat d’une loi visant à augmenter la pression vaccinale.

Dans le cas d’un élève positif, toute la classe devrait être testée à l’avenir. Les élèves dont les résultats au test sont négatifs sont autorisés à retourner en classe et doivent passer deux autres autotests les jours suivants. La règle précédente selon laquelle les classes étaient fermées après trois cas de coronavirus ne s’applique plus. Plus de 3 000 classes à travers le pays ont été fermées avant le début des vacances de Noël.

En France, l’incidence nationale du coronavirus est désormais de plus de 1 500 cas pour 100 000 habitants en une semaine. Le Conseil scientifique a averti pendant les vacances que jusqu’à un tiers des enseignants pourraient être infectés d’ici la fin janvier ou entrer en contact avec une personne infectée.

Les règles de quarantaine en France ont également été considérablement assouplies en dehors des écoles. Les personnes infectées par le coronavirus qui sont entièrement vaccinées doivent s’auto-isoler pendant sept jours, quelle que soit la variante. Vous pouvez vous tester gratuitement après cinq jours avec un test antigène ou PCR négatif. Les obligations de quarantaine ont été levées pour les contacts entièrement vaccinés.

En revanche, l’obligation de télétravail a été renforcée. Quiconque peut également travailler à domicile devrait le faire au moins trois jours par semaine.

A Paris et dans d’autres villes, le masque est à nouveau obligatoire en extérieur. Dans les transports en commun et dans les commerces, les enfants à partir de six ans sont désormais également tenus de se couvrir la bouche et le nez, ce qui était auparavant la limite d’âge de onze ans. Il est officiellement interdit de manger et de boire dans les trains, mais la SNCF a annoncé qu’elle serait indulgente sur les longs trajets et avec des enfants.

Les nouvelles règles ont également affecté l’institution française de la consommation de café dans les bars. Désormais, quiconque voulait boire du café devait s’asseoir (et payer plus pour le café approprié).

Pendant ce temps, l’Assemblée nationale travaille sur un 12e projet de loi sur la manière de faire face à la pandémie. Les cartes de santé précédemment valides seront remplacées par des cartes de vaccination ; cela correspond au passage des règles 3G aux règles 2G. Un test négatif ne suffit plus pour fréquenter de nombreux lieux publics. L’opposition a déposé plus de 700 amendements.