France, le plus grand squelette de tricératop jamais trouvé aux enchères. VIDÉOS

Il s’agit du plus grand dinosaure triceratops jamais découvert par un paléontologue et pourrait rapporter jusqu’à 1,5 million d’euros (1,75 million de dollars) lors d’une vente aux enchères à Paris aujourd’hui. Il s’appelle le Big John et est un grand fossile de triceratops, de taille importante : c’est le plus grand jamais enregistré des 41 fossiles connus. Et le meilleur de tous, c’est qu’il est complet à 60 %, ce qui est assez rare. Des parties de fossiles de triceratops sont assez courantes, mais ce spécimen a été trouvé compact et, selon les experts, est une découverte remarquable.

L’histoire elle-même

Big John a parcouru le continent de l’actuel Dakota du Sud il y a plus de 66 millions d’années. Les paléontologues ont découvert les premiers morceaux d’os en 2014 et au moment de leur fabrication, ils avaient récupéré 60% du squelette, dont un crâne presque complet. La maison de vente aux enchères Drouot estime que le squelette de Big John atteindra entre 1,2 et 1,5 million d’euros (1,4 et 1,75 million de dollars). Après avoir été vendus principalement aux musées, les restes de dinosaures ont attiré davantage d’acheteurs privés, bien que leur nombre reste limité. Le crâne de Big John, du nom du propriétaire du terrain où plus de 200 ossements de dinosaures ont été trouvés, mesure 2,62 mètres de long – près d’un tiers de la longueur totale de son corps – et deux mètres de large. Le nom tricératops signifie « visage à trois cornes ». Selon le paléontologue Iacopo Briano, dans les restes fossilisés de sa clavicule, il y a un trou, une cicatrice de combat infligée par un rival plus petit.