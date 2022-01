France – le bruit des bottes dans l’air | Monde

Le bruit des bottes sur les rochers parisiens réveilla les vieux fantômes qui s’étaient endormis dans la puissante République française. Elle résonne au Palais du Lysée depuis le 21 avril, jour du 60e anniversaire du coup d’État vaincu contre le général De Gaulle, organisé par un groupe de militaires mécontents de l’indépendance de l’Algérie, l’ancienne colonie la plus importante de l’empire français, après une longue période sanglante guerre. En ce jour symbolique, l’hebdomadaire d’extrême droite « Valores Actuals » ouvre ses pages à un manifeste animé par 24 généraux en pyjama, regroupés en une sorte de Club militaire français, évoquant l’époque coloniale. Le nombre de signataires est impressionnant : outre les généraux, plus d’une centaine de militaires de haut rang et 1 500 autres noms issus de divers horizons des forces de défense et de sécurité ont été annoncés, bien que leurs organisateurs revendiquent plus de 10 000 signatures recueillies. . au 29 avril.

Bien que plus sophistiqué, et dans un contexte très différent du nôtre., ces éléments centraux de cet « Appel aux gouvernants à restaurer l’honneur et le devoir dans la classe politique » ont quelques similitudes avec le discours officiel tragique au Brésil aujourd’hui : le rejet de la « désintégration » nationale provoquée par « l’antiracisme », par L’« islamo-gauchisme », l’« indigénisme » et la « théorie de la décolonisation », et par « les foules de la périphérie », créent l’insécurité dans le pays ; de la « permissivité » croissante dans la société; appelant au retour des « valeurs civilisationnelles » qui préservent la « gloire militaire » ; a averti que des soldats en service actif seraient appelés pour contenir une guerre civile qui pourrait éclater face à « l’escalade du chaos ». Les situations sont différentes, mais le discours est le même – racistes, homophobes, persécuteurs de la gauche et des minorités, semeurs de peur et semeurs de haine et de menaces permanentes.

Mais la France est la France, et auteur de courage anti-républicain sera puni, comme promis par la ministre de la Défense Florence Parly et le général François Lecomtre, chef d’état-major des armées. Ça va arriver longue procédure disciplinaire, qui nécessiterait une autre instance, au risque d’être prolongée jusqu’à la présidentielle d’avril 2022. , après son procès par un conseil supérieur militaire créé spécialement à cet effet. Le verdict rendu, par la loi, peut faire l’objet d’un appel.

De la longue liste de noms VIPS dans les forces armées, il y a de nombreux militaires actifs. Des menaces d’expulsion pesaient sur eux, ainsi que le risque de sanctions attendues dans la procédure judiciaire : le leader du parti de gauche France Insubmissa et candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélanchon, s’est joint aux Verts pour déposer une demande auprès du parquet de Paris pour juger pour délits d’incitation à la guerre civile, punis en France de la réclusion à perpétuité et de 750 mille euros d’amende.

Il est possible que le gouvernement de Macron préfère ignorer le manifeste et le déplacer vers la frontière dite française « faciosphère», cet espace envahissant et dangereux par lequel le néo-fascisme s’infiltre dans les réseaux sociaux. Mais, avant sa publication dans le magazine, il a été blogué par un capitaine de police réserviste de l’armée qui, dans les années 1990, était membre du service de sécurité du Front national, récemment rétabli en Assemblée nationale, le parti de Marine Le Pen. . pas d’accident, Le Pen a été la première à réagir à l’appel des généraux, suite aux intentions du manifeste « en tant que citoyenne et en tant que femme politique », et invite les signataires à se joindre à lui dans sa campagne. Et en réponse à Marine Le Pen, des membres du cabinet présidentiel actuel ont finalement contre-attaqué, avec une semaine de retard, en jugeant « inacceptable » qu’un candidat à la présidentielle française puisse publiquement soutenir l’idée d’un coup d’Etat.

A un an de la présidentielle, le scénario dressé par un récent sondage auprès des électeurs français laisse présager une répétition du duel de 2017 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour. cette année, Macron bat Le Pen avec le soutien d’une majorité de forces progressistes, qui a transféré son vote au Movimento em Marcha pour empêcher la droite de gagner. L’année prochaine, bien que le cadre de la campagne ne soit pas encore complètement établi, les chances d’une victoire serrée de Le Pen sur Macron sont beaucoup plus élevées. Le sondage Ifop-Fiducial, réalisé en avril, a donné aux candidats au Rassemblement national la tête dans six scénarios sur dix avec un autre candidat éventuel à la présidentielle.

Face à une société épuisée par les confinements successifs imposés par la pandémie, menacée par l’impact d’une crise économique sans précédent qui se développe et par des crimes violents bizarres perpétrés par un loup solitaire qui ne montre aucune organisation terroriste derrière – comme dans le cas du meurtre de la police de Rambouillet greffier le 23 avril – Le président Macron salue les électeurs d’extrême droite et adopte une série de lois sur la sécurité que la plupart des Français considèrent comme limitant les libertés de leur individu sacré.

Des temps étranges, ça. Un terrain fertile pour semer la peur et répandre la haine dans l’une des sociétés les plus politiquement mûres et éclairées du monde occidental.

Elizabeth Carvalho est correspondante de GloboNews et Globo TV à Paris