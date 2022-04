France : la concurrence sur la liaison Paris-Lyon attire les passagers

La concurrence entre opérateurs sur la ligne LGV Paris-Lyon a augmenté le trafic sur l’ensemble du parcours et entraîné une baisse du prix des billets – informe des médias étrangers. Les deux concurrents – SNCF et Trenitalia – épaississent les horaires et élèvent le niveau de service. L’itinéraire en question est défini comme l’itinéraire sur lequel, à travers l’Europe, il y a la plus grande concurrence entre les opérateurs ferroviaires.

Selon les recherches de la plateforme indépendante de vente de billets Trainline, par rapport à 2019, le nombre total de ventes de billets pour les trains Paris – Lyon cette année a augmenté de 20 %, et Paris – Milan – de 106 %. Dans le même temps, le péage moyen a diminué de vingt à trente pour cent. Remplissage à près de 90%



Trenitalia exploite initialement deux paires de trains par jour entre Paris et Lyon, s’étendant de Turin à Milan. Le train Frecciarossa entre les deux villes a transporté plus de 150 000 personnes au cours des trois premiers mois depuis son lancement le 18 décembre de l’année dernière. La composition de remplissage moyenne est de 87%. Le résultat d’une bonne fréquentation a incité l’opérateur italien à augmenter son offre. Le 5 avril, un autre binôme du parcours Paris-Lyon figurait au programme, et le 1er juin, ils seraient rejoints par deux autres. Tout fonctionne dans une formule d’accès libre. L’un des facteurs de succès, selon les opérateurs, est la flexibilité. Avant le départ, les passagers peuvent changer le voyage à un autre moment entièrement gratuitement. En cas d’abandon du voyage en train, une commission de 20% est prélevée pour le retour du billet. Le prix du billet lui-même est également légèrement inférieur à celui des trains TGV concurrents sur le même itinéraire. De plus, Trenitalia offre la possibilité de voyager en « classe affaires » avec un standard plus élevé. Cette solution a été copiée par la SNCF – la classe Business Première apparaît pour la première fois sur la ligne nationale sur la ligne nationale sur le TGV vers Lyon. Plus il y a de concurrence, meilleurs sont les résultats



Le transporteur national français s’est également senti obligé de rivaliser sur les fréquences. Après la mise en service des trains Trenitalia en décembre, la SNCF a élargi son offre d’environ 20 %. Actuellement, Lyon est accessible depuis Paris par 24 trains TGV. L’itinéraire de Paris à Lyon – avec le plus grand flux de passagers de toute la France – peut désormais être parcouru par l’une des quatre catégories. L’offre SNCF se décline en véritables rames TGV, une ligne moins chère, mais toujours desservie par du matériel roulant à grande vitesse des marques classiques Ouigo et Ouigo Classic. Même si les trois marques appartiennent à la même compagnie aérienne publique, elles se font concurrence pour les mêmes passagers, offrant différentes combinaisons de prix, de temps de trajet et de normes de voyage. Prochainement, une situation similaire, souhaitable du point de vue des clients ferroviaires, se produira en Espagne sur l’axe Madrid-Barcelone : les deux catégories de trains Renfe (AVE et Avlo) et Ouigo rejoindront Trenitalia.