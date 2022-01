France : la bataille finale de Marine Le Pen | International

Marine Le Pen, leader de l’extrême droite française, n’a pas raté des mois de confinement en raison de la pandémie. Il a obtenu un diplôme en élevage de chats, sa passion. Il y a plusieurs années, il avait prévenu dans les journaux Parisiens: « Je peux tout laisser, faire autre chose, élever un chat par exemple. »

Des nouvelles sur le nouveau diplôme ouvre de nouvelles questions sur l’avenir d’une femme qui a marqué la politique française depuis deux décennies. Le président du Regroupement national (RN) se prépare-t-il à une vie hors politique ? Est-ce difficile pour vous de tenter à nouveau, pour la troisième fois, de conquérir la présidence française ? La récente défaite aux élections locales de votre parti a-t-elle été un revers qui a semé le désespoir parmi vos partisans ?

La réponse courte est non. » Son parti, le Regroupement national, le confirmera ce week-end à Perpignan comme candidat français à la présidentielle au printemps prochain. C’était peut-être sa tentative finale et définitive de conquérir le palais de l’Élysée, peut-être le point final de sa carrière, ou son ordination.

Le Pen (Neuilly-sur-Seine, 52 ans) attrape bientôt le virus politique. Son père était Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front national et figure historique d’extrême droite qui a nourri les rangs de ses anciens collaborateurs avec l’Allemagne nazie et a évoqué l’Algérie française.

À la maison, la politique est comprise comme un sport martial. Quand il avait huit ans, Le Pen a été agressé dans leur appartement du 15e arrondissement de Paris. Être la fille de Jean-Marie Le Pen marqué. Marine Le Pen passerait la moitié de sa vie aisée dans des soirées qui appartenaient à l’entreprise familiale et l’autre moitié à essayer de se démarquer d’une marque qui était proche d’être un stigmate.

A Perpignan, la délégation du RN va le réélire à la présidence du parti, même s’il envisage de se retirer prochainement pour lancer la campagne présidentielle non pas comme candidat d’un parti, mais de toute la France.

Le Pen nommera un président par intérim pour le remplacer alors qu’il se consacre à se battre pour la présidence. Il y a deux prétendants, quelle que soit la décision, ils resteront tous plus ou moins dans la famille.

L’un d’eux est Jordan Bardella, le prodige de la droite. Bardella, 25 ans, est députée et petite-amie du neveu de Le Pen. Autre candidat, Louis Aliot, un dirigeant expérimenté de 51 ans, maire de Perpignan depuis 2020 et ex-petite amie de Le Pen.

La capitale de la province des Pyrénées-Orientales, à la frontière avec l’Espagne, est pour le RN une vitrine de ses efforts pour redorer l’image de sa formation extrémiste, attirer des électeurs plus modérés et apaiser les craintes des citoyens qui craignent le pouvoir de l’Etat. parti avec une tradition autoritaire et radicale enracinée.

Dans sa mairie, Aliot a évalué les perspectives de l’élection présidentielle de 2022 : « Tout peut arriver dans la situation actuelle de la France. A nous de convaincre et convaincre la majorité des Français de toutes conditions et de toutes origines. Je ne dis pas que c’est gagné, ni facile, mais je pense que c’est possible ».

Débat sur le retrait

Il y a des réponses plus complexes aux questions sur les perspectives électorales de Le Pen et sa volonté de continuer. Il se présentera, oui, mais, selon les sondages d’opinion, l’issue la plus probable est la défaite face au président Emmanuel Macron ou à un autre candidat. Et cela donne lieu à un débat sur les retraits.

Dans un café de Perpignan, l’historien Nicolas Lebourg, spécialiste de l’extrême droite, observait : « Il était clair qu’il ne l’aimait plus. Il avait perdu à la fois sa volonté et sa puissance de combat. Et aussi aucun goût dans l’opinion publique. Quelque chose s’est cassé entre les deux parties.

Le Pen allègue des décennies d’usure du sable. Les récents échecs dans la région – son parti aspire à gagner au moins une région et à n’en gagner aucune – soulignent les difficultés des derniers mètres vers le pouvoir.

Tous les deux pas que faisait Le Pen, il reculait d’un ou plusieurs pas. En 2017, il s’est qualifié pour le second tour de l’élection présidentielle et a obtenu 10,6 millions de voix, un chiffre dont son père n’aurait pas pu rêver. Mais Macron, au terme d’un débat au cours duquel la mauvaise préparation de Le Pen a été dévoilée, l’a emporté avec 10 millions de voix supplémentaires grâce à une large coalition d’électeurs – de gauche à droite – unis pour empêcher la droite d’accéder à l’Elysée. .

Le RN est l’un des principaux partis en France, mais à la fois fragile, sans formation territoriale, endetté et mis en examen pour prétendue utilisation frauduleuse de fonds européens.

Le Pen s’est lancé, depuis qu’il a pris le contrôle du parti il ​​y a 10 ans, dans le soi-disant processus diabolisationIl a expulsé son père, coupé sa rhétorique antisémite et purgé les éléments les plus radicaux. Il a également changé le nom de Frente Nacional en RN. Il s’agit de sortir le parti du coin du parti ultra qui fait peur à la plupart de la société. Mais désormais, la peur de beaucoup de Français à l’égard du RN n’est plus due à une menace contre la démocratie mais à cause de leur suspicion d’être incompétent et chaotique dans la gestion du pays.

Pendant les années de Macron à l’Élysée, Le Pen a démissionné sur des propositions qui ont effrayé les électeurs telles que la sortie de la France de l’UE et de l’euro. Il exprime sa foi dans les principes de la laïcité, dans les institutions républicaines et dans la figure du général De Gaulle, l’homme qui a mené la résistance contre l’occupation nazie et le père de la Ve République, que Jean-Marie Le Pen méprisait. Pendant la pandémie, il a pratiqué une opposition relativement légère et a évité les explosions. La normalisation a connu son apothéose lors d’un débat télévisé en février dernier avec Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur de Macron, qui a déclaré que Marine Le Pen était « douce » envers l’islamisme.

Le parti RN est le parti le plus voté en France aux élections européennes de 2019 et tous les sondages confirment qu’à la présidentielle de 2022 il sera à nouveau finaliste face à Macron. Dans le même temps, et malgré le fait que selon les mêmes sondages il obtiendra un meilleur résultat que 2017, Macron battra à nouveau Le Pen, et les régionaux ont semé des doutes quant à savoir si par tant de volonté de centraliser le message qui a été soumis par RN. a fini par ressembler à une fête du système.

« Il a un problème avec son image », analyse Lebourg, « un côté très rude et agressif ».

Le Pen n’a jamais eu l’étincelle ou le flair rhétorique pour les insultes et les scandales de Donald Trump ou de tout autre leader nationaliste populiste, ni la capacité pour eux de se connecter avec les masses. Certains, à l’extrême droite, rêvent d’avoir un jour à leur tête quelqu’un de plus jeune, plus brillant, plus à droite : Marion Maréchal Le Pen, nièce de Marine et petite-fille préférée de Jean-Marie.

Qui a été partenaire de Marine Le Pen entre 2009 et 2019, le maire Aliot a déclaré : « Marine est une femme talentueuse et compétente, contrairement à ce qui est dit. Il est avocat. mère de famille. Elle a montré en 10 ans qu’elle est capable de mener des combats avec courage, ce qui n’est pas facile pour une femme en politique ».

Malgré sa présence constante dans la politique française depuis des décennies, il y a quelque chose d’étrange en lui. « Les Français devraient le savoir pour ce qu’il est », a déclaré Aliot.