France | Jerôme Alonzo : « Ramos a la plus longue blessure de l’histoire des blessures »

La rotation dans l’objectif du PSG fait actuellement débat dans les grands médias français. La défaite 3-1 des Parisiens à Nantes a suscité quelques critiques à l’encontre de Keylor Navas, qui n’a pas connu son meilleur match contre les Canaris. Jérôme Alonzo, qui a été le gardien du PSG pendant plusieurs saisons, a accordé une interview au Parisien dans laquelle il évoquait la rotation des gardiens de Mauricio Pochettino et parlait également de Sergio Ramos.

Cependant, si Mauricio (Pochettino) veut choisir un jour, il doit faire ce que nous faisons tous, c’est-à-dire obtenir des données sur qui en fait le plus et qui en fait le moins. Mais même sur la ligne de touche, qui a commis le plus d’erreurs mineures cette saison ? Navas a été expulsé contre Nantes au match aller (3-1), il a fait une faute sur le but à Lens (1-1) et est sorti sur le premier but face à Nantes. Et, à l’inverse, quel est le défaut le plus saillant de Gianluigi (Donnarumma)? En fait, ils ont autant de bons jeux que les autres, mais malgré toute l’empathie que j’ai pour Keylor, c’est une question d’honnêteté. Donnarumma a l’avantage », a déclaré Alonzo à propos du débat dans les buts.

Sur Donnarumma, il a ajouté: « Donnarumma avait-il l’avantage pour commencer? Avec l’avance de Donnarumma? Oui, même s’il y a eu un vrai tournant pour Gianluigi – et les gens ne s’en souviennent pas mais je m’en souviens très, très bien. – était qu’il a fait une grosse main au match aller contre City mais Sterling ne l’a pas vu. Mais si Sterling entre en jeu, il n’a qu’à pousser le ballon dans un filet vide. C’est un geste qui est vraiment passé inaperçu, car pour une fois dans sa carrière, Sterling n’a rien fait de mal, mais pour moi, il peut changer beaucoup de choses, à commencer par la phase de groupes du PSG. Mais cette action ne compte pas en faveur de Donnarumma car rien ne s’est passé. Donc, sur la base des faits, deux, trois matchs ou en dessous de la moyenne de plus pour Keylor Navas que pour Donnarumma. Suffit-il de trancher ? Je ne sais pas »

Alonzo admet qu’il exclura Keylor Navas du onze de départ du match retour de la Ligue des champions contre le Real Madrid : « Je mettrai Keylor (au match retour). Parce qu’on sait très bien comment ça va se terminer au les années à venir.. Gianluigi sera le titulaire. Mais vu cette saison, le travail de Navas et la qualité des remplacements, je pense qu’il serait injuste pour lui de ne pas jouer à Madrid car il a raté le premier but contre Nantes. Ce n’est pas la faute de Keylor si la première mi-temps a été 3-0 et une énorme défaite collective. »

L’ancien gardien du PSG a également parlé des problèmes de Pochettino dus aux critiques et a également eu des mots sur la blessure de Ramos : « Vous pouvez imaginer les problèmes que le pauvre Mauricio a eu avec des problèmes de gardien de but à certains moments, car il a deux phénomènes, dans deux styles différents et de deux générations différentes.. Alors il s’est dit « Tu sais quoi ? Ils ont joué trois matchs chacun, jusqu’ici si réussis, ça ne me dérange pas… » Il faut se dire qu’il faut juste faire face à Messi qui ne progresse pas, Neymar qui ne s’améliore pas à chaque fois. deux matchs, Ramos qui a la plus longue blessure de l’histoire des blessures, les joueurs qui sont allés à la Coupe d’Afrique des Nations. .. Et en plus de cela, nous lui avons mis un autre gardien de but et lui avons reproché la rotation. À un moment donné, je pourrais dire : « Mais les gars, arrêtez de jouer avec ce genre de choses. »