France, affrontements au rallye Zemmour. Candidat de droite blessé au poignet – Vidéo

Eric Zemmour, candidat d’extrême droite à l’élection présidentielle de 2022 en France, a reçu une balle dans le poignet par un homme juste avant de monter sur scène lors de son premier meeting électoral à Villepinte, en périphérie de Paris. Donner des nouvelles c’estAFP, ajoutant que les médecins lui avaient donné un pronostic de 9 jours. Selon un porte-parole de son nouveau parti, reconquête (Reconquête, éd), Zemmour étudiera la possibilité de porter plainte. Aujourd’hui, 5 décembre, le premier meeting électoral s’est tenu à Paris au Palais des Expositions de Villepinte. Un événement qui a attiré des milliers de militants : les organisateurs parlaient de 19 000 personnes. Les participants ont chanté des chansons et des refrains marseillais tels que « Zemmour président » ou « Nous vaincrons » en attendant l’arrivée de Zemmour. Il y a aussi beaucoup de jeunes, blancs pour la plupart, qui viennent des quatre coins du pays. Dès son arrivée, Zemmour déclare : « La reconquête est maintenant commencée. Un rassemblement, le sien, contre « le politiquement correct, les menaces de l’extrême gauche et la haine des médias ». « Si je gagne cette élection, ce ne sera plus un remplaçant, mais le début d’une reconquête », a-t-il déclaré. « Ce Français qui est ici depuis 1000 ans n’a pas dit un mot. » Et il a ajouté : « Je suis un fasciste ? Mais rendez-moi service… ». Zemmour a ensuite évoqué l’objectif de « zéro immigration » et a déclaré qu’il souhaitait que « la France quitte le commandement unifié de l’OTAN ».

Des manifestants de Zemmour attaquent

Devant le Palazzo delle Esposizioni, pendant que le leader d’ultra-droite s’exprimait, quelque 2.200 manifestants faisaient la queue pour protester contre sa candidature et son discours « raciste ». La manifestation anti-Zemmour, entre les quartiers de Barbe et le parc de la Villette, était organisée par une cinquantaine de groupements syndicaux, partis et associations. Parmi le chœur, les manifestants ont chanté: «Zemmour a rompu, Paris n’est pas à toi(Zemmour va, Paris n’est pas à toi). Aussi, l’équipe de talk-show français Jour après jour il a été hué et méprisé par la foule lors du rassemblement électoral. Selon des rapports de sources organisationnelles, l’entourage Jour après jour – un spectacle qui raconte la vie politique française avec une perspective critique et ironique – « à l’abri pour la sécurité » dans l’espace à l’intérieur du grand bâtiment. Plusieurs militants de Sos Racisme se sont infiltrés dans l’événement, et une bagarre a éclaté avec les partisans de Zemmour, qui les ont violemment attaqués. Lors des affrontements, il y a également eu des jets de chaises et une jeune fille battue par un militant qui était présent au rassemblement.

Image de couverture : EPA / CHRISTOPHE PETIT TESON

