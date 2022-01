France : 45 hommes arrêtés pour avoir prétendument violé une femme droguée par son mari pendant 10 ans

La police française a retrouvé des photos et des vidéos de la victime en situation intime sur l’ordinateur de son mari (Photo : REUTERS/Christian Hartmann)

Un homme de 68 ans a été arrêté en France pour avoir drogué sa femme pendant dix ans alors que des dizaines d’étrangers la violaient, l’incident a été enregistré qui a conduit à l’arrestation de près de 50 personnes, a annoncé la police mercredi.

Total de 45 suspects identifié dans une enquête ouverte il y a près d’un an à Avignon (sud), après que le mari de la victime eut été capturé lors d’un tournage sous la jupe d’une femme dans un magasin.

« C’est inhabituel d’avoir autant de preuves dans une affaire de viol. Tout est détaillé, même si la victime, inconsciente lors du viol, ne se souvient de rien », a-t-il déclaré à l’agence. AFP Commissaire Jérémie Bosse Platière, de la police judiciaire.

faits enquêtés, réveillé par le journal Provence, s’étalant sur dix ans, de 2010 à 2020.

Neuf personnes sont en détention provisoire, tandis que 33 autres, dont le mari, ont été placées en détention préventive après avoir été inculpées. Les charges retenues par le parquet allaient du viol et de la complicité dans une infraction aggravée par l’administration d’une substance pour altérer la compréhension de la victime, à l’atteinte à la vie privée par l’enregistrement et la diffusion d’images sexuelles.

« Son mari utilise de fortes anxiolytique pour anesthésier sa femme, qu’il met nue sur le lit, et chauffer la pièce pour l’empêcher de se réveiller », a expliqué Bosse Platière.

Cette affaire a été révélée après que le mari de la victime a été arrêté le 12 septembre 2020 dans une épicerie. Charpentier (sud) temporairement filmé sous la jupe de la cliente.

En examinant le contenu de son ordinateur, les chercheurs ont découvert vidéo de sa femme qui s’évanouit alors qu’elle se fait violer par un homme.

Sur Internet, ils trouvent aussi message du mari a été publié sur le forum rencontre libertine, où il a proposé à diverses personnes de profiter de sa femme.

« Aucun écrivain ne peut ignorer ce qui s’est passé »insista le commissaire. Cependant, beaucoup ne reconnaissent les faits que lorsqu’on leur montre des images.

Le violeur présumé avait entre 24 et 71 ans et sans profil particulier : intérimaire, pompier, infirmier, journaliste, etc. ; célibataire, marié, divorcé, parent ou conjoint.

La victime, mère de trois enfants, a découvert les faits au cours de l’enquête et, « abasourdi», Il décide de quitter le sud de la France et part vivre en région parisienne.

(D’après les informations de l’AFP)

