France : 216 000 victimes de pédophilie dans l’Église

A partir d’aujourd’hui au Palais Sacré de l’autre côté des Alpes, rien ne sera plus comme avant. Il y a eu 216.000 victimes de pédophilie dans l’Église de France de 1950 à nos jours, selon le rapport Ciase (Church Sexual Abuse Commission) commandé par les évêques français. Les prêtres pédophiles ont entre 2 900 et 3 200 ans au cours de ces 70 ans. Et le bilan s’élevait à « 330 000 si des agresseurs laïcs travaillant dans des institutions ecclésiastiques » étaient ajoutés. Un crime qui a un caractère « systémique », avec une « cruelle indifférence », a souligné Ciase.

La commission d’enquête sur le phénomène de la pédophilie dans l’Église en France de 1950 à 2020 a proposé de « reconnaître la responsabilité de l’Église », selon des conclusions publiées aujourd’hui. Le premier principe « recommandé par la commission – a déclaré son président, Jean-Marc Sauvé, haut dirigeant français, ancien membre du Conseil d’État et de la Cour de justice de l’Union européenne – consiste à reconnaître la responsabilité de l’Église pour ce qui a arrivé depuis ses origines ».

Selon le rapport, 216.000 ont été victimes de violences ou d’agressions sur mineurs par des prêtres catholiques ou religieux en France entre 1950 et 2020. Sauvé a déclaré qu’environ 80% étaient des victimes de sexe masculin. Le nombre de victimes s’élève à « 330 000 si l’on ajoute les agresseurs laïcs travaillant dans les institutions de l’Église catholique », comme les sacristains, les enseignants des écoles catholiques, les leaders du mouvement de la jeunesse, a ajouté Sauvé. Ces chiffres sont « beaucoup plus inquiétants, ils sont épouvantables et en aucun cas ils ne peuvent survivre sans conséquences ». Les chiffres cités sont le résultat d’estimations statistiques incluant une marge d’environ 50 000 personnes, a déclaré Sauvé.

Le « silence » et « l’échec » de l’Eglise catholique face aux actes de pédophilie commis en son sein depuis les années 1950 ont un caractère « systémique » : c’est ce que la Commission, qui « a longuement délivré et est parvenue à des conclusions unanimes. Church ne pouvait pas voir, ne pouvait pas encore voir, entendre, n’a pas pu capter les signaux faibles », a déclaré Jean-Marc Sauvé.

L’Église catholique a affiché « jusqu’au début des années 2000 un mépris profond et même cruel pour les victimes » de la pédophilie qui s’y trouve, a déclaré Sauvé. De 1950 à 2000, « les victimes n’étaient pas dignes de confiance ou écoutées – dit Sauvé – elles étaient supposées avoir peu contribué à ce qui leur arrivait ».

Sauvé a lancé un appel à l’Église pour qu’elle apporte des « recours » financiers à toutes les victimes d’agressions sexuelles qui s’y trouvent : « Nous devons réparer le préjudice subi par les victimes même au-delà du préjudice identifié, qui est caractérisé par l’Église », a déclaré Sauvé , en espérant que la réparation ne soit pas considérée comme un « cadeau » mais comme quelque chose de « maturité ».

Le président de la Conférence épiscopale de France (CEF), Monseigneur Eric de Moulins-Beaufort, a exprimé sa « honte » et sa « peur » et a demandé « le pardon » aux victimes de délits pédophiles. Son souhait, « aujourd’hui, c’est de demander pardon, pardon à vous tous », a déclaré Moulins-Beaufort, ajoutant que les voix des victimes « nous ont troublés, leur nombre nous a écrasés. Nous étions étonnés, leurs voix nous ont secoués, leurs les chiffres nous ont torturés, je veux m’excuser, pardon de chacun de vous ».

Les conséquences sont « très graves. Environ 60% des hommes et des femmes qui ont été abusés sexuellement sont confrontés à des problèmes majeurs dans leur vie amoureuse ou sexuelle. »

Parallèlement, le Vatican a rapporté sur le site Vatican News que « les évêques français avaient prévu un système de « contributions financières » à verser aux victimes à partir de 2022. Mais ce n’est qu’en novembre qu’une autre réponse de CEF et Corref (Conférence sur la religion de instituts et congrégations) , rouge), lorsque les deux institutions se réuniront en séance plénière. « J’attends de nous que nous fassions face à ce fardeau, pourtant flou, afin de prendre les mesures nécessaires », a déclaré sœur Véronique Margron, présidente du Corref ». Le rapport abordera également Oltretevere, où la question « a été soulevée par le pape François et par plusieurs évêques français lors de leur visite ad limina en septembre qui vient de se terminer. « Ceci est votre croix », a déclaré le Pape au dernier groupe d’évêques français à visiter le Vatican vendredi dernier ».