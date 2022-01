França explique le « cornage » à São Paulo et parle des demandes des fans de revenir à de nouveaux postes | São Paulo

– Sur les pages de São Paulo, je vais sortir et faire des critiques constructives, essayer de leur remonter le moral. Bien sûr, cela peut sembler un peu plus fort. Parce que je suis un homme soumis, je crois qu’un attaquant peut déterminer le titre, parce qu’il passe plus de temps dans la surface, a expliqué l’ancien numéro 9 – a déclaré França, quand donner.

– Par exemple, São Paulo a fait du bon travail jusqu’aux sept derniers matchs du Brasileirão, puis il y a eu un black-out. Personne ne marque plus de buts, personne ne fait autre chose. Le titre du Brésil est à nous, il appartient à São Paulo. Donc je peux faire des critiques, mais constructives. Cette relation est très intense.

Le style offensif de la France a même conduit les fans à lui demander de reprendre le travail à plusieurs postes au club, à la fois sur le plan professionnel et sur la base. Sur le plateau actuel avec plusieurs idoles du passé, les souhaits des fans se font jour.

1 sur 1 França, a visité São Paulo en 2019 avec Hernanes — Photo : Rubens Chiri / saopaulofc.net França, a visité São Paulo en 2019 avec Hernanes — Photo : Rubens Chiri / saopaulofc.net

Mais les Français ne pensaient pas beaucoup à cette possibilité. Du moins pour le moment. Au Japon depuis 16 ans, l’ancien joueur a sa propre entreprise et admet que si une invitation lui parvient, les retours doivent être mûrement réfléchis.

– C’est quelque chose qui ne doit pas être décidé du jour au lendemain, car vous devrez suivre un cours de réalisateur ou de coach. Il faut deux, trois ans pour obtenir une licence. Kaká lui-même est maintenant apprenti, vous pouvez donc voir que ce n’est pas quelque chose de facile. Il s’agissait de décisions qui devaient être prises à l’avance : d’abord, quitter le Japon ; puis retour au Brésil – pensa-t-il.

Pour regarder le match de São Paulo au Japon (et la trompette), França utilise internet. En raison du décalage horaire, il perd généralement quelques heures de sommeil pour le bien du Tricolore.

Aujourd’hui fan, França fait une analyse de ce qui manque à sa carrière pour la rendre parfaite et complète :

– Pour que j’aie une carrière complète, qu’est-ce qui manque ? Je suis le champion de Rio São Paulo, Paulista… Je veux être le champion de la Copa do Brasil pour São Paulo, le championnat du Brésil, les Libertadores et la Coupe du monde. Et puis être champion du monde au moins une fois en jouant comme starter. Ensuite, il est allé en Europe et a remporté la Ligue des champions pour plusieurs équipes. Pour terminer, retournez au Brésil, marquez 61 buts et soyez le premier de l’histoire de São Paulo. Après cela, vous pouvez faire une statue française.

Révélé par le XV de Jaú, França est entré dans l’histoire à São Paulo entre 1996 et 2002. Avec 182 buts en 327 matchs, il a aidé l’équipe à la conquête du Tournoi Rio-São Paulo, en 2001, et des Championnats Paulista en 1998 et 2000 .