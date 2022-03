Formule 1 : Magny-Cours veut revenir au calendrier des courses | Actualités Formule 1

22 courses sont au calendrier cette saison après l’annulation du GP de Russie. Cependant, la Formule 1 est toujours à la recherche d’un remplaçant pour atteindre son nombre initial de Grand Prix. Une piste se positionne désormais – en remplacement de Sotchi et une caractéristique régulière du calendrier des courses.

Il y a (encore) un vide dans le calendrier de la Formule 1 le 25 septembre 2022. En raison de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, la Formule 1 a résilié le contrat du GP de Russie sans préavis. Il n’y a donc actuellement « que » 22 Grands Prix au programme.

Mais il reste encore suffisamment de temps pour combler une petite lacune dans le calendrier serré. Après que deux pilotes allemands Sebastian Vettel et Mick Schumacher ont fait campagne pour le Nürburgring en remplacement de Sotchi, une autre piste est désormais au bon endroit.

Magny-Cours au lieu de Sotchi ?

Par rapport à l’édition française motorsport.com Denis Thuriot, maire de la ville de Nevers, a expliqué que Magny-Cours souhaitait revenir à la Formule 1. De 1991 à 2008, le circuit du cœur de la France faisait partie intégrante de la catégorie reine du sport automobile. Depuis 2018, on roule à nouveau en France, mais au Castellet sur le Circuit Paul Ricard.

Avec la fin de Sotchi, Thuriot espère célébrer un retour de courte durée avec le Circuit de Nevers Magny-Cours. « J’essaie de récupérer la Formule 1. » Thuriot a également révélé qu’ils avaient jeté leur chapeau sur le ring après l’annulation du GP de Turquie la saison dernière. Cependant, à l’époque, cela ne fonctionnait pas. Alors maintenant, la prochaine tentative: « Maintenant, je pense que nous pouvons jouer aux cartes avec l’annulation de la Russie. »

Magny-Cours alterne avec Paul Ricard dans le futur ?

Mais à long terme, Thuriot prévoit plus grand. Magny-Cours n’est pas destiné à célébrer un retour ponctuel en Formule 1, mais à redevenir un membre permanent du cirque F1. Il envisage des changements avec Paul Ricard, dont le contrat expire en 2022. Les hippodromes ne doivent pas « se concurrencer » mais « se compléter ».

Et plus loin : « Nous devons discuter rapidement si nous ne pouvons pas faire une offre conjointe », Thuriot espère un accord rapide. Cependant, quelques points restent à préciser pour le Grand Prix de Magny-Cours. « La condition préalable est que nous ayons le soutien de l’Etat et, si possible, des régions, car au niveau des collectivités locales, nous ne pourrons pas tout financer nous-mêmes », a déclaré Thuriot.

