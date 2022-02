Formule 1 2022 sur Sky et TV8

Une promesse que les fans attendaient. Moins d’un mois avant le début de la Coupe du monde 2022 Formule 1 qui verra le retour des monoplaces à effet de sol et les débuts des pneus Pirelli 18 pouces, actuellement utilisés en Formule 2. Parallèlement à la présentation des monoplaces 2022 qui a eu lieu ces derniers jours (sauf pour Alfa Romeo qui présentera sa voiture le dimanche 27 février) la curiosité grandit dans notre pays pour savoir quelle course aura lieu. diffusée clairement sur TV8. Confirmant la tendance des dernières saisons, à partir de 23 courses au calendrier (chiffres susceptibles d’évoluer suivant l’évolution de la pandémie) si Ciel pourra l’envoyer tout vivant à un coût via satellite, fibre et concernant les deux premières courses également sur numérique terrestre (compte tenu de la fermeture des services Sky sur numérique terrestre qui est prévue pour le 31 mars prochain), TV8 (Chaîne numérique terrestre propre à Sky 8) pourra diffuser dégager seulement 5 matchs en direct et 18 matchs en attente .

Hier, mercredi 23 février, Sky a inauguré la course du Championnat du monde de Formule 1 qui sera retransmise exclusivement en direct, et qui sera diffusée en simultané avec TV8.

LES DONNÉES CONCURRENCE EN DIRECT GARA SU TV8 18-20/3 Grand Prix de Bahreïn 16h TARD 25-27/3 généraliste arabie saoudite 19:00 TARD 08/10/2004 GP d’Australie 07.00 TARD 22-24/4 GP d’Émilie-Romagne 15:00 EN DIRECT 06/08/2005 GP de Miami 21:30 SUSPENDU 20-22/5 GP d’Espagne 15:00 EN DIRECT 27-29/5 Grand Prix de Monaco 15.00 TARD 10/12/2006 gp azerbaïdjan 13.00 TARD 17-19/6 généraliste du canada 20 SUSPENDUS 01/03/2007 GP de Grande-Bretagne 16h TARD 08/10/2007 GP d’Autriche 15.00 TARD 22-24/7 GP de France 15:00 EN DIRECT 29-31/7 Grand Prix de Hongrie 15.00 TARD 26-28/8 Grand Prix de Belgique 15.00 TARD 02/04/2009 Grand Prix des Pays-Bas 15.00 TARD 09/11/2009 Grand Prix d’Italie 15:00 EN DIRECT 23-25/9 généraliste russe 13.00 TARD 30/9-2/10 GP de Singapour 14.00 TARD 07/09/2010 Grand Prix du Japon 07.00 TARD 21-23/10 généraliste américain 21 heures en direct 28-30/10 Grand Prix du Mexique 21 heures RETARDÉES 11-13/11 Grand Prix du Brésil 19:00 TARD 18-20/11 généraliste d’abu dhabi 14.00 TARD

Comme nous pouvons le voir dans le tableau affiché ci-dessus, cinq GP diffusés en direct sur TV8 montré par Sky lors de la présentation de la saison des moteurs qui s’est tenue hier GP d’Émilie-Romagne programmé sur le circuit d’Imola nommé d’après Enzo et Dino Ferrari (24 avril), GP d’Espagne (22 mai), GP de France (24 juillet), Grand Prix d’Italie prévu à Monza (11 septembre) et enfin Grand Prix des États-Unis (23 octobre).

Comment pouvons-nous voir, contrairement aux dernières saisons, la dernière course de la saison prévue à Abu Dhabi le 20 novembre sera retransmise exclusivement en direct sur la chaîne Sky, avec suspendu non crypté. Une option, celle-ci, également mise en œuvre avec le MotoGP (avec une course prévue à Valence le 6 novembre, également dans ce cas exclusive à Sky) pourrait viser à augmenter la valeur du package de paiement.

Pour en revenir à la Formule 1, comme déjà écrit, 18 autres courses non diffusées en direct seront diffusées sur TV8.

En plus de Sky et Tv8, il est possible d’accéder au Championnat du Monde de Formule 1 grâce à À PRÉSENT (service de streaming de Sky) qui diffusera en direct les 23 courses de la Coupe du monde 2022.