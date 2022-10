Forêt verte au milieu d’une élection. Cela pourrait être une condamnation à mort pour les Amazones, dit Brasil

L’avenir de la forêt amazonienne pourrait être déterminé ce dimanche. Au Brésil, le premier tour des élections présidentielles aura lieu, où deux candidats aux attitudes différentes envers la plus grande forêt du monde ont les meilleures chances de succès – l’actuel président Jair Bolsonaro veut continuer à couper, l’opposant Luiz Inácio Lula da Silva promeut sa protection .

« C’est l’élection la plus importante de l’histoire Brésil« , a déclaré Marcio Astrini de l’organisation environnementale brésilienne Observatório do Clima. Quatre candidats seront en lice pour le siège présidentiel. Cependant, seuls deux d’entre eux ont les meilleures chances d’accéder au second tour – le président actuel a 67 ans. Jair Bolsonaro et l’ancien chef de l’État de 2003 à 2010 Luiz Inácio Lula da Silva, le plus souvent appelé uniquement Lula.

Astrini justifie son point de vue par les positions opposées prises par les deux favoris dans la forêt amazonienne. « Nous sommes face à une décision radicale : si Amazon vivra ou recevra la peine de mort si Bolsonaro est réélu », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision française. France24.

Sous Bolsonaro, arrivé au pouvoir en 2019, la déforestation dans la forêt amazonienne a augmenté de 75 %. Le nombre d’incendies a également augmenté – rien qu’en août, plus de 31 500 d’entre eux se sont déclarés dans la région. La raison n’est pas la sécheresse, mais le brûlage délibéré des forêts, grâce auquel davantage de terres agricoles doivent être créées.

Dans le même temps, Bolsonaro a annulé les protections légales pour certaines zones habitées par des peuples autochtones. Il a expliqué les étapes pour développer le pays à travers l’agriculture. Le Brésil est le premier exportateur mondial de bœuf et de soja pour l’alimentation animale.

Bien que cela apporte des financements au plus grand pays d’Amérique du Sud, les experts avertissent que cette décision a des effets négatifs sur l’environnement ainsi que sur le changement climatique. L’abattage et le brûlage des arbres libèrent des émissions de gaz à effet de serre qui étaient auparavant absorbées par les arbres. Pour cette raison, le Brésil est devenu le sixième plus grand pollueur au monde. Les poumons de la planète, comme la forêt amazonienne est surnommée pour sa capacité à produire de l’oxygène, émettent actuellement plus d’émissions qu’ils ne peuvent en absorber.

« Quatre années supplémentaires comme celle-ci entraîneront la libération de nombreuses émissions de dioxyde de carbone. Ce n’est pas bon », a déclaré le climatologue Scott Denning de l’Université d’État du Colorado.

Dans sa campagne actuelle, l’actuel président se présente comme un combattant contre ceux qu’il appelle « les ennemis du peuple brésilien ordinaire ». Parmi eux, il compte des minorités sexuelles, des athées, des législateurs, des juges, des journalistes, des universitaires ainsi que des personnes qui protègent l’environnement.

Bolsonaro s’est également prononcé contre les mesures anti-coronavirus, qui, selon les experts, ont poussé le Brésil au sommet du nombre de morts.

Protection des forêts et plus d’argent

Au lieu de cela, Lula parle de protéger les forêts vierges et de réduire la déforestation dans sa campagne. Il veut créer un poste ministériel pour les peuples autochtones qui vivent dans la forêt et en dépendent. Sous Bolsonaro, les indigènes étaient fréquemment attaqués par des mineurs. Un autre des objectifs de Lula est un bureau qui supervisera le respect des engagements climatiques du pays.

Cependant, Lula n’a pas toujours été aussi concentré sur la protection de la forêt. Sous l’administration précédente de l’homme politique aujourd’hui âgé de 76 ans, la déforestation a diminué des trois quarts par rapport à l’ancien gouvernement du pays, mais le thème principal est l’investissement – des fonds utilisés pour le logement, l’éducation et les programmes sociaux qui aident des millions de personnes. sortir de la pauvreté, a écrit l’agence Bloomberg.

Il y a trois ans, il a passé 580 jours en prison pour des accusations liées à un scandale de corruption. Les accusations ont été abandonnées par la suite.

Son programme, qui propose de petites fermes à des familles pauvres, est également populaire. Cependant, cela a conduit à l’accaparement illégal des terres, à des batailles souvent sanglantes entre les entreprises et les petites exploitations, et à davantage de déforestation illégale.

L’analyste Christopher Garman du cabinet de conseil Eurasia Group identifie ces étapes lorsqu’il explique pourquoi, pense-t-il, Lula, s’il était élu président, ne dérangerait pas les agriculteurs pour des terres sur des sites forestiers défrichés. Il pense que l’objectif sera davantage de les orienter vers une agriculture et un élevage durables. Grâce à cela, l’aide financière de l’étranger peut également affluer dans le pays.

« Il utilise cela comme un signal au secteur privé qu’il y a une opportunité ici. Si la réponse est bonne, le Brésil peut bénéficier de cet investissement », a déclaré Garman, cité par Bloomberg.

Lula veut également restaurer le Fonds Amazon, car le pays recevra 1,3 milliard de dollars (32 milliards de couronnes) grâce à l’aide étrangère, a ajouté France24. Dans le même temps, le Brésil a retiré les fonds suite à la décision de Bolsonaro en 2019.

L’inflation sera aussi un sujet électoral

Un sondage d’opinion de septembre dernier a montré que la protection des forêts primaires pourrait influencer le cours des élections. Jusqu’à 80% des électeurs potentiels ont déclaré que la question devrait être une priorité pour les candidats à la présidentielle, la plupart ajoutant que si un candidat avait un plan pour protéger l’Amazonie, il était plus susceptible de voter pour, selon le sondage cité par le quotidien américain. L’heure de New York.

Cependant, le thème principal des élections de cette année pourrait être la hausse des prix causée par l’inflation, le chômage, les soins de santé ou la faim, auxquels les familles des grandes villes sont confrontées depuis le début de la pandémie de coronavirus, selon Bloomberg.