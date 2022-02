Force presse Itamaraty pour le vote du Brésil au Conseil de sécurité de l’ONU – poca Negócios

+



Ambassadeur représentant le Brésil à l’ONU, Ronaldo Costa Filho (Photo : Wilson Dias/Agência Brasil)

ambassadeur de Union européenne et les pays européens se rendent à Itamaraty ce vendredi 25 pour demander le soutien du Brésil à une résolution condamnant l’invasion russe de l’Ukraine, au Conseil de sécurité de l’ONU. Ce texte est parrainé par les États-Unis et l’Albanie. Les puissances occidentales et le Japon veulent entraîner le Brésil dans une stratégie visant à isoler la Russie de Vladimir Poutine dans les forums multilatéraux.

aimer Stade a montré jeudi 24, des conseillers du Palais du Planalto et des diplomates présents au sommet d’Itamaraty ont indiqué que le Brésil soutiendrait la résolution. Ils ont indiqué que le président Jair Bolsonaro avait donné l’approbation de la chancelière pour guider l’ambassadeur représentant le Brésil à l’ONU, Ronaldo Costa Filho, à abandonner la neutralité et à adopter la résolution.

Cependant, le contenu du texte est toujours en cours de négociation par la délégation brésilienne à New York et la diplomatie américaine a également reçu des signes de soutien du Brésil. A Brasilia, les ambassadeurs étrangers des pays du G7 ont fait preuve d’optimisme. Ils ont parlé aux journalistes de l’ambassade d’Allemagne. Les ambassadeurs et chargés d’affaires des États-Unis, d’Ukraine, du Japon, d’Allemagne, de France, du Royaume-Uni et de l’Union européenne ont exprimé leur optimisme et souligné l’importance de la « voix brésilienne ».

« Nous avons besoin d’une condamnation claire et unanime de cette attaque, de la part de tous les États membres de l’ONU, ainsi que du Brésil, afin d’isoler la Russie à la suite de son agression militaire », a déclaré l’hôte, l’ambassadeur allemand Heiko Thoms. « Nous sommes convaincus que le Brésil fera ce qu’il faut », a déclaré Douglas Koneff, avocat à l’ambassade des États-Unis.

« Nous avons quelque chose de très extraordinaire dans cette crise, à savoir l’unité de nombreux acteurs », a souligné l’ambassadrice de France, Brigite Collet, qui a jugé le texte de la résolution sur le Conseil de sécurité pour obtenir l’adhésion du Brésil digne d’être édité, jusqu’au moment où l’auteur pays l’a mis aux voix.

« Aujourd’hui est un jour très important à New York, car une résolution très ferme et très forte sera présentée au Conseil de sécurité. Nous espérons que le Brésil votera pour, condamnant l’agression de la Russie contre l’Ukraine. » siègent au Conseil de sécurité », a déclaré Ignacio Ybáñez, chef de la délégation européenne à Brasilia.

« Nous pensons que nous sommes entendus par le gouvernement brésilien, nous sommes tous amis, nous voulons compter sur le Brésil. » Selon lui, la délégation des ambassadeurs rencontrera l’ambassadeur Paulino Franco, secrétaire à la souveraineté nationale et à la citoyenneté à Itamaraty et répond actuellement du secrétariat général des affaires étrangères, le deuxième poste de la diplomatie.

« Il est temps pour les grandes démocraties d’exercer leur voix et leur influence dans les forums internationaux », a déclaré la chargée d’affaires britannique Melanie Hopkins. « Il est impératif que toutes les démocraties condamnent l’agression de la Russie contre le peuple ukrainien, c’est une violation flagrante des lois et règles internationales qui profitent à tous les pays, y compris le Brésil. »

L’ambassadeur du Japon a averti que l’absence de réaction des grandes démocraties pourrait conduire à des signaux permissifs de la part de la communauté internationale et qu’une situation similaire pourrait se répéter. Il y a une crainte particulière concernant la crise entre Taiwan et la Chine.

« Si nous ignorons cette violation du droit international et de la souveraineté, la même chose pourrait se produire à l’avenir en Asie, en Amérique latine et dans d’autres régions, c’est pourquoi nous discutons avec des partenaires latino-américains, en particulier le gouvernement brésilien, pour collaborer davantage afin d’améliorer la situation et améliorer la situation. résoudre le problème aujourd’hui », a déclaré l’ambassadeur du Japon, Teiji Hayashi.