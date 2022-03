Football sans ballon | journaliste

• L’équipe nationale du Honduras a été un rival inconfortable de l’équipe nationale mexicaine tout au long de l’histoire, lors des matches de qualification pour la Coupe du monde disputés dans la région du Honduras.

• Statistiques en faveur des Catrachos sur les 11 duels disputés, soit à San Pedro Sula, soit à Tegucigalpa, avec un bilan de cinq victoires pour le Honduras et trois nuls, seulement trois victoires pour le Mexique.

• La Fédération hondurienne de football a adopté le stade olympique de San Pedro Sula comme domicile pour le match de qualification contre le Mexique, car depuis qu’ils ont battu les Aztèques pour la première fois lors des éliminatoires de la Coupe du monde 1998 en France, le résultat a été en sa faveur avec cinq victoires, un match nul et une seule défaite. , à part ça, le terrain est dur, le temps est chaud et le public est dur, même si cette fois le match sera fermé en raison des sanctions de la FIFA.

• La dernière visite du Mexique au Honduras remonte au 10 octobre 2017, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en Russie, où ils ont perdu 3-2 contre El Tri, avec Juan Carlos Osorio comme entraîneur.

• Lors des qualifications face à la Russie, ils se sont rencontrés deux fois. Lors du premier match, le 17 novembre 2015, le Mexique s’est imposé 2-0 et c’était l’une des trois victoires à l’extérieur.

• La deuxième victoire du Mexique remonte à 29 ans dans la capitale Tegucigalpa, 4-1, menée par Miguel Mejía Barón.

• La première fois que ces deux équipes se sont rencontrées en éliminatoires, c’était lors de la Coupe du monde 1966 en Angleterre, le 28 février 1965, match disputé à San Pedro Sula, avec une victoire 1-0 du Mexique emmené par Ignacio Trelles.

• L’autre défaite du Mexique à San Pedro Sula est survenue avec l’entraîneur, Sven Goran Eriksson, lors des éliminatoires sud-africains 2010 sur le score de 3-1 et 1-0.

• Une autre défaite est survenue avec Enrique Meza sur le score de 3-1, pour le match Corée-Japon 2002 et une autre défaite était avec Bora Milutinovic lors du tour de qualification pour France 1998, sur le score de 2-1.

• Les deux équipes se sont rencontrées le 10 octobre au stade Azteca, où le Mexique s’est imposé 3-0, remportant la victoire la plus nette à ce jour dans l’octogone de la Concacaf.

• Lors des 23 matches de qualification disputés entre le Mexique et le Honduras, à domicile et à l’extérieur, l’équipe mexicaine a un large avantage avec un bilan de 12 victoires, six pour le Honduras et cinq nuls.

erlomo@hotmail.com