Foot en direct ! Radiožurnál Sport diffuse les 64 matchs du championnat du monde. Consultez le programme de diffusion

La station Radiožurnál Sport proposera les 64 matchs en direct. L’heure du match pour les médailles est à 16h00.

Avant chaque match, nous installons le studio pour le championnat du monde, où les experts du football parleront. Entre autres, Zdeněk Šenkeřík, Zdeněk Folprecht, Petr Mikolanda, Jakub Dovalil, David Lafata, Petr Rada, Ladislav Vízek ou Jan Suchopárek se sont engagés à participer au studio Radiožurnál Sport. Ils discutent littéralement de tous les matchs de football même après qu’ils soient terminés.

Final

dimanche 18 décembre

Argentine – France 4:3 après tirs au but

Pour la 3ème place

samedi 17 décembre

Demi finales

mardi 13 décembre

Argentine – Croatie 3:0

mercredi 14 décembre

Quart de finale

vendredi 9 décembre

Croatie – Brésil 2:1 après tirs au but

Pays-Bas – Argentine 2:3 après tirs au but

samedi 10 décembre

Maroc – Portugal 1:0

Anglais – Français 1:2

Compétition, tirage au sort

Vojtěch Šilhan informera les auditeurs directement depuis les sites du championnat sous la forme de rapports en direct et de commentaires. De plus, pendant toute la durée, la série actuelle du championnat, ainsi que l’histoire des vacances de football, se déroulent à partir de 08h20 sur Radiožurnál Sport et à partir de 08h50 sur Radiožurnál. Profitez des meilleures émissions de football de Radiožurnál Sport.

Ne manquez pas la bonne ambiance de football, même lorsque vous êtes au travail ou sur la route, et écoutez les sports sur Radiožurnál Sport. Écoutez-nous sur la radio numérique DAB+, sur Internet ou sur le réseau TV DVB-T2. Et vous pouvez facilement écouter Radiožurnál Sport depuis votre téléphone ou votre tablette dans l’application mujRazhlas. Vous y trouverez également les archives audio complètes de nos émissions.

huitièmes de finale

samedi 3 décembre

Pays-Bas – États-Unis 3:1

Argentine – Australie 2:1

dimanche 4 décembre

France – Pologne 3:1

Angleterre – Sénégal 3:0

lundi 5 décembre

Japon – Croatie 1:2 après tirs au but

Brésil – Corée du Sud 4:1

mardi 6 décembre

Maroc – Espagne 1:0 après tirs au but

Portugal – Suisse 6:1

Groupe de base

groupe A

20. 11. Qatar – Equateur 0:2

21. 11. Sénégal – Pays-Bas 0:2

25. 11. Qatar – Sénégal 1:3

25. 11. Pays-Bas – Equateur 1:1

29. 11. Equateur – Sénégal 1:2

29/11 Pays-Bas – Qatar 2:0

Groupe B

21. 11. Angleterre – Iran 6:2

21/11. États-Unis – Pays de Galles 1:1

25/11 Pays de Galles – Iran 0:2

25. 11. Royaume-Uni – États-Unis 0:0

29. 11. Pays de Galles – Angleterre 0:3

29. 11. Iran – États-Unis 0:1

Groupe C

22. 11. Argentine – Arabie Saoudite 1:2

22. 11. Mexique – Pologne 0:0

26. 11. Pologne – Arabie Saoudite 2:0

26. 11. Argentine – Mexique 2:0

30. 11. Pologne – Argentine 0:2

30. 11. Arabie Saoudite – Mexique 1:2

Groupe D

22. 11. Danemark – Tunisie 0:0

22. 11. France – Australie 4:1

26. 11. Tunisie – Australie 0:1

26. 11. France – Danemark 2:1

30. 11. Australie – Danemark 1:0

30. 11. Tunisie – France 1:0

Groupe E

23. 11. Allemagne – Japon 1:2

23. 11. Espagne – Costa Rica 7:0

27. 11. Japon – Costa Rica 0:1

27. 11. Espagne – Allemagne 1:1

1. 12. Japon – Espagne 2:1

1. 12. Costa Rica – Allemagne 2:4

Groupe F

23. 11. Maroc – Croatie 0:0

23. 11. Belgique – Canada 1:0

27. 11. Belgique – Maroc 0:2

27. 11. Croatie – Canada 4:1

1. 12. Croatie – Belgique 0:0

1. 12. Canada – Maroc 1:2

Groupe G

24. 11. Suisse – Cameroun 1:0

24. 11. Brésil – Serbie 2:0

28. 11. Cameroun – Serbie 3:3

28. 11. Brésil – Suisse 1:0

2. 12. Serbie – Suisse 2:3

2. 12. Cameroun – Brésil 1:0

Groupe H

24. 11. Uruguay – Corée du Sud 0:0

24. 11. Portugal – Ghana 3:2

28. 11. Corée du Sud – Ghana 2:3

28. 11. Portugal – Uruguay 2

2. 12. Ghana – Uruguay 0:2

2. 12. Corée du Sud – Portugal 2:1