Flash-News Tags | leichtathletik.de

11.01.2022



Silke Bernhart

Faits intéressants du monde de l’athlétisme

Mariya Lasitskene mène le domaine du saut en hauteur à Karlsruhe

Les fans peuvent s’attendre à des hauteurs incroyables et à une compétition passionnante lors de la rencontre de saut en hauteur en salle à Karlsruhe (28 janvier) : en plus des deux meilleures athlètes allemandes Marie-Laurence Jungfleisch (VfB Stuttgart) et Imke Onnen (Hanovre 96), elles sont également vice-champions Les mondiales Yaroslava Mahuchikh (Ukraine) et la championne olympique Mariya Lasitskene (Russie) ont assuré leur départ au départ du World Indoor Tour Gold. En savoir plus sur la rencontre…

Marathon de Houston avec le champion en titre

Le premier marathon de grande ville de la nouvelle année accueille les derniers vainqueurs dans le champ des participants le 16 janvier : Kelkile Gezahegn et Askale Merachi ont été annoncés à Houston (USA) – les deux Éthiopiens ont l’édition finale de la course 2020 à 2 : 05:56 et 2:23: 29 heures décidez vous-même. Lors du semi-marathon, l’attention des hôtes s’est tournée vers la héroïne locale Sara Hall, qui a dû affronter 67 minutes les coureurs kenyans Vicoty Chepngeno et Monicah Ngige, entre autres. eme / aj

Un super-héros du 1500 mètres annoncé à Liévin

Le rendez-vous label d’or du World Athletics Indoor Tour à Liévin (France) le 17 février s’annonce comme une course de haut niveau sur les moyennes distances. Dans la compétition du mile féminin, Gudaf Tsegay (Éthiopie), l’athlète qui a battu le record du monde en salle sur plus de 1 500 mètres en 3:53,09 minutes au même endroit l’an dernier a été annoncée. Jakob Ingebrigtsen court dans la course masculine sur 1 500 mètres. Le Norvégien a établi un nouveau record d’Europe en salle à Liévin en 2021 en 3:31,80 minutes. eme / aj

Teddy Tamgho affronte deux autres athlètes du Burkina Faso

Au triple saut, il y a plusieurs années, l’athlète de 18 mètres était l’un des athlètes les plus en vue sur la scène mondiale. Récemment, Teddy Tamgho a défrayé la chronique en tant qu’entraîneur : Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso) a fait de lui le recordman du monde en salle du triple saut. Aujourd’hui, deux autres candidats de la nation africaine ont rejoint sa cohorte d’entraînement : l’heptathlète Marthe Koala, dixième d’une rencontre de classe mondiale à Götzis (Autriche) en 2021, et le 400 mètres haies Bienvenu Sawadogoa qui cherche à rejoindre les Français en route vers le Jeux Olympiques de Paris en 2024. eme / aj

Début prometteur à Clermont-Ferrand

Parce que le championnat parallèle d’Allemagne à Leverkusen sans participation DLV, mais avec un peloton à voir, s’est amélioré le 29./30. Janvier à Clermont-Ferrand (France) le rendez-vous tous azimuts « X-Athletics ». La liste des participants annoncée par les organisateurs mardi comprend, par exemple, la troisième place à la Coupe du monde de l’heptathlon Verena Mayr (Autriche) et la championne d’Europe U20 2019 Maria Vicente (Espagne) ainsi que l’espoir suisse Simon Ehammer, record du monde U20- titulaire Jente Hauttekeete (Belgique). ) ou le troisième Championnat d’Europe du décathlon 2018 Vitaliy Shuk (Biélorussie).

