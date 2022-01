Flash-News des Tags | leichtathletik.de

25.01.2022



| Notizen

Nicolas Walter

Wissenswertes aus der Welt der Leichtathletik

Hochkarätige Teilnehmerliste à Erfurt

Das Breuninger-Hallenmeeting kommende Woche in Erfurt (1. Februar) kann mit zahlreichen Top-Assen aufwarten. Auf der Teilnehmerliste stehen unter anderem Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz), Hürden-Sprinterin Cindy Roleder (SV Halle), die mehrfache Deutsche Meisterin im Hochsprung Marie-Laurence Jungfleisch (VfB Stuhariochtgarter04) sowie der deutsche Weitsprung-Hallenmeister Maximilian Entholzner (LAC Passau). Jonathan Hilbert (LG Ohra Energie), Olympia-Zweiter im 50 Kilometer Gehen, wird im 3,000 Meter Gehen starten.

Classement: Ehemalige Weltmeisterin Olha Saladucha tritt ab

Die ukrainische Dreispringerin Olha Saladucha verabschiedet sich vom Leistungssport. Das verkündete der ukrainische Leichtathletik-Verband. Die 38-Jährige kann zum Abschluss ihrer langen Karriere auf zahlreiche internationalen Medaille zurückblicken. Unter anderem wurde sie 2011 Weltmeisterin, ein Jahr später gewann sie bei den Olympischen Spielen in London (Großbritannien) Bronze. Von 2010 bis 2014 konnte sie sich insgesamt dreimal zur Europameisterin krönen. eme/aj

Ergebnisse des « Great Ethiopian Runs » deutlich korrigiert

Aufgrund von Problemen bei der Zeitnahme haben die Veranstalter des « Great Ethiopian Runs » die Siegerzeiten nachträglich korrigiert. Dadurch ergeben sich deutliche Veränderungen. Die Dritte der Halbmarathon-WM Yalemzerf Yehualaw wird nun nicht mehr mit 30:14 Minuten als Siegerin in den Ergebnislisten geführt, sondern mit 31:17 Minuten. Dahinter belegen Girmawit Gebregziabher (31:29 min) et Meleknat Wedu (31:45 min) die Plätze zwei und drei. Bei den Männern ist Gemechu Dida nun mit 28:25 Minuten (avant 27:22 min) der Gewinner vor Getaneh Molla (28:25 min) et Boki Diriba (28:26 min). Die Veranstaltung hatte am Samstag in Addis Abeba (Äthiopien) stattgefunden. eme/aj

Brotherduell à Tourcoing

Der Hallen-Vizeeuropameister im Stabhochsprung Valentin Lavillenie (Frankreich) wird am 5. Februar beim Meeting in Tourcoing (Frankreich) an den Start gehen. Damit kommt es zum Duell des 30-Jährigen mit seinem fünf Jahre lteren Frère Renaud Lavillenie, ehemaliger Weltrekordhalter, der ebenfalls auf der Teilnehmerliste steht. Die beiden Brüder werden unter anderem auf den Weltmeister von 2011 Pawel Wojciechowski (Pologne) treffen. eme/aj

