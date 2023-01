Fischer s’est tourné vers Pavel pour obtenir de l’aide. Il a admis sa défaite et n’a pas exclu une troisième candidature

Même pour la deuxième fois, Pavel Fischer a échoué à l’élection présidentielle. Après avoir compté 90% des voix, il est arrivé quatrième, concédant sa défaite et appelant à soutenir Petr Pavel. Il est allé saluer son adversaire sur le bâton. Selon lui, au second tour des élections, il faut s’unir contre l’ancien Premier ministre Andrej Babiš. Des décisions seront prises pour s’assurer que si la Tchéquie est entre de bonnes mains, Fischer ne considère pas la famille Babiš comme la leur.

Il ne restait plus que quelques dizaines de minutes avant le décompte des voix, mais le staff de Pavel Fischer a clairement perdu. Le candidat à la présidentielle au premier tour des élections de cette année a été reçu il y a moins de cinq ans, lorsque 10,23% des électeurs ont voté pour lui. À ce moment-là, il était à la troisième place derrière Miloš Zeman et Jiří Drahoš.

Fischer est arrivé à l’équipe de sélection juste avant trois heures et demie avec sa famille. Bien qu’il ait répondu à l’arrivée qu’il était confiant de passer au second tour, il a accepté la défaite de manière sportive. « Je suis heureux des résultats que nous avons obtenus. Je tiens à remercier ma famille, mes électeurs et mes sponsors. En même temps, M. Mark Benda et le président du Sénat Miloš Vystrčil, qui sont venus me soutenir », a-t-il déclaré à propos du parlementaire président du club et président du Sénat de l’ODS.

Il a dit qu’à son avis, Fischer avait fait du bon travail. « Aux élections, il ne s’agit pas seulement de savoir qui gagne, même si c’est la chose la plus importante. Il s’agit également de ce que vous apportez au sujet et à l’expérience, de ce que vous communiquez aux gens. La campagne de Pavel Fischer est une grande contribution et mérite bien plus de reconnaissance que cela. faire », a-t-il expliqué.

Au second tour, Fischer, président de la commission sénatoriale des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité, soutiendra le général Petr Pavel. Il se présente comme un rival de l’ancien Premier ministre Andrej Babiš du mouvement ANO. « J’irai chez Pavel dans une minute et nous nous rencontrerons, notre équipe s’accorde actuellement sur une heure précise », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Bien qu’il ait fréquemment visité l’électorat, la campagne de Fischer a été nettement plus modeste que celle des trois favoris des élections primaires – Pavel, Babiš et l’économiste Danuša Nerudová. Déjà fin décembre, la directrice de campagne Alena Wagner soulignait que le personnel n’avait pas autant d’argent que les rivaux les plus puissants.

« En plus de cela, Fischer s’est tout le temps consacré à son travail de sénateur. Contrairement à Babiš, qui assiste à peine aux réunions de la Chambre des représentants et, peut-être le seul sur 200 législateurs, ne travaille même pas dans les commissions. C’est absolument scandaleux », a déclaré le député Hayato Okamura du KDU-ČSL en tant que membre du personnel, venu soutenir le sénateur.

Fischer continuera à être politique

Bien que Fischer n’ait pas réussi une deuxième fois à l’élection présidentielle, il entend poursuivre sa carrière politique. Dans le passé, il était chef du département politique du cabinet du président Václav Havel, ambassadeur en France, et il en est aujourd’hui l’un des sénateurs les plus éminents. Lorsqu’on lui a demandé s’il devait courir pour la troisième fois, il a dit qu’il devrait d’abord consulter son équipe. Mais il n’a pas exclu la possibilité.

Ses partisans politiques le voient de la même manière. « Il est encore tôt », a déclaré Okamura. « Je pense que ce serait très bien pour lui d’être réélu sénateur et de continuer son travail dans le secteur de la sécurité », a-t-il déclaré.

Les sondages d’opinion prédisent un rendement d’environ cinq pour cent pour Fischer, le taux de participation n’étant pas une surprise. Juste avant l’élection, le sénateur a conseillé à ses électeurs de ne pas prendre le vote au sérieux – précisément parce qu’il y a cinq ans, il a été choqué par le résultat et a été l’un des sauteurs cette année. « Dernièrement, j’ai entendu dire que nous devrions aller aux urnes ou voter pour le moins mal. Mais c’est une manipulation du libre choix », affirme-t-il.

Mais l’élection de cette année est différente. Aucune « révolution de Pyrus », comme le mouvement informel soutenant la campagne de Fischer a été surnommé, n’a eu lieu cette année. Dès le début, le sénateur a perdu dans les sondages contre les trois hommes les plus forts – Petr Pavel, Danuša Nerudová et Andrej Babiš. En tant que tel, il a été appelé à démissionner et à « remettre » son vote à un candidat plus fort. Il a refusé, affirmant qu’il avait le droit de fuir et qu’il voulait continuer à se battre.