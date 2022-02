Fini l’héritage de la révolution. La France veut interdire l’inceste

L’inceste (§ 188 du Code pénal) est en République tchèque déterminé comme des relations sexuelles entre des individus qui sont si étroitement liés que le mariage légal est exclu entre eux. En plus des parents de sang, le tabou de l’inceste comprend également les beaux-parents et les autres personnes qui vivent dans le même ménage et participent directement à l’éducation et à la protection du bâtiment.