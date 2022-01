Fini le titulaire, le Brésil bat la France à 5 contre football

L’équipe brésilienne de football à 5 ​​a battu la France 4-0, aux premières heures de mardi (31) au Parque de Esportes Urbanos de Aomi. Même en sauvant Jefinho, l’un des grands noms de l’équipe, l’équipe brésilienne n’a eu aucun mal à s’imposer grâce aux buts de Nonato (deux) et Jardiel (deux).

Le Brésil est déjà classé pour les demi-finales des modalités et pourrait donc commencer le match sans plusieurs titulaires. Même ainsi, il n’a pas donné beaucoup d’occasions à la France. L’équipe brésilienne a maintenu plus de possession et avait plus de volume en attaque. La France, en revanche, a misé sur une contre-attaque rapide, mais n’a pas pu menacer le but de Matheus.

Le premier but a mis du temps à sortir. Quatre minutes avant la fin de la première mi-temps, Thiago a donné un coup de pied et la jambe de Nonato a été giflée par le gardien français. Un à zéro pour le Brésil. Le deuxième but était sur penalty, dans une belle collection de Nonato. À ce stade, la France n’avait pas beaucoup d’espoir d’égaliser, mais elle a été courageuse tout au long de la confrontation.

Jardiel, l’homme le plus avancé de l’équipe brésilienne, a raté des buts et des occasions, et semblait impatient de marquer pour la première fois aux Jeux paralympiques. Et, dans la dernière moitié du match, il a marqué deux buts. Dans le troisième but du Brésil, Nonato a tiré fort dans le but, le gardien français a effectué un bel arrêt et le ballon a explosé au poteau et a atterri aux pieds de Jardiel, dont le seul travail était de le pousser dans les filets. Le but final était superbe, car le Brésilien a dribblé plusieurs adversaires avant de frapper fort, ne laissant aucune chance au gardien de but.

Le Brésil est premier de son groupe, avec neuf points, et attend la définition de ses adversaires en demi-finale.