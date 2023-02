Finale historique comme moment fort ? Ce n’est pas le but, les joueurs de floorball ne se cachent pas

Zurich (de notre correspondant) – Les Tchèques ont la plus jeune équipe des quatre d’élite en Suisse. Oxygéné par un junior performant, il n’a aucune raison de craindre aucune équipe. Cependant, il a battu la Suède lors de la finale de l’Euro Floorball Tour, faisant match nul avec eux dans le groupe WC.

Peut-être que nous enseignons quelque chose aux joueurs plus âgés, et eux, d’un autre côté, nous disent quelque chose. De leurs expériences, comment ils ont traversé des moments difficiles, ce qu’ils ont traversé. Un beau mélange qui se complète », évalue l’équipe de Filip Langer, l’un des moteurs de la jeune génération.

«Mais nous sommes clairs sur le fait que peu importe qui se dresse sur notre chemin, nous laisserons tout là-bas et viserons le titre. Parce que ce n’est pas le but », a-t-il déclaré fermement après la victoire en demi-finale.

En revanche, l’expérience de l’équipe tchèque est représentée par Matěj Jendrišák. Malgré une pause internationale volontaire sous la direction de l’entraîneur Finn Petri Kettunen, il dispute déjà son sixième championnat du monde. Et maintenant, il va enfin voir le match le plus important.

« Je ne suis pas une grande adepte de l’énoncé d’objectifs », dit-elle. « Mais j’entre dans chaque match en voulant gagner. Et cela signifie des routes en or », admet Jendrišák, octuple joueur tchèque de floorball de l’année et ancien capitaine de l’équipe nationale.