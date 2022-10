La fin du monde ressemble à de la science-fiction, mais il y a quelques années à peine, cela était également vrai pour la pandémie mondiale de virus, le conflit armé ouvert en Europe et le prix de l’énergie qui mettrait une entreprise après l’autre sur ses épaules. Il n’est donc pas surprenant que certaines personnes construisent des réserves pour les pires moments ou construisent des abris directement sous les maisons. Mais que faire si en cas d’urgence, il est nécessaire de courir avant tout? Volkswagen propose une solution.

Avec sa large gamme de modèles, le constructeur automobile allemand peut répondre à la plupart des besoins des clients, tandis que le modèle Amarok répond à la plupart des besoins tout-terrain. Ce pick-up est proposé par Volkswagen depuis 2009, bien qu’il ait subi un lifting en 2016, mais après six ans plus tard, il ne pouvait pas couvrir l’âge de la voiture comme il se doit.

C’est pourquoi Volkswagen a dévoilé cet été la deuxième génération, qui arrivera en Europe au début de l’année prochaine. Cependant, les constructeurs automobiles n’ont pas oublié la première génération, qui a décidé de dire au revoir avec style. Il est entretenu par un atelier de réparation Delta 4×4, ce qui en fait un véhicule capable de gérer presque tout.

Lorsque j’ai vu Delta modifier l’Amarok pour la première fois dans notre parking, j’ai immédiatement été incité à emmener ce monstre noir dans une grande aventure. Idéalement chasser des kangourous ou échapper à des hordes de zombies affamés. Une telle situation lui convenait le mieux.

Photo : Vojtěch Sedláček/CzechCrunch Extreme Amarok a meilleur goût à l’état sauvage

Grâce à diverses modifications du terrain, Delta Amarok obtient le personnage Crocodile Dundee coupé par le trait Predator. Le châssis déjà très performant de la voiture a été amélioré au nom d’une plus grande capacité de cross-country, et il a également été doté de roues tout-terrain plus grandes et décentes. Le dégagement est augmenté de 80 mm, ce qui vous permet de rouler sur des routes boueuses sans craindre de vous noyer dedans.

Vous ne devez pas rouler à plus de 110 kilomètres à l’heure avec des pneus tout-terrain sur de l’asphalte repassé. Donc, si vous voulez courir comme Mad Max, fuyez les ennemis qui ont la même limite de vitesse.

Pour empêcher la voiture de se mouiller ce dont elle n’a pas besoin, elle a reçu une nouvelle jupe d’aile ainsi qu’un pare-chocs surélevé qui révèle plus que de jolies petites chevilles. Ils offrent à la vue une série de capots de protection en aluminium de six millimètres d’épaisseur, qui protègent le réservoir de carburant, le moteur, la transmission ou le différentiel plus déchirant qu’un chevalier honorant la fille de son choix.

Un excellent ajout à ce monstre tout-terrain est un treuil qui peut vous aider lorsque vous ou quelqu’un autour de vous rencontrez de sérieux problèmes. Et nous ne devons pas oublier le chemin lumineux sur le toit, que même la nuit, vous pouvez voir plus loin que Sharp Eyes. De plus, les lampes traditionnelles sont équipées de phares antibrouillard à LED avec éclairage. À l’arrière, vous trouverez un ensemble de phares à LED qui peuvent éclairer la carrosserie et autour de l’arrière de la voiture. C’est alors que vous avez besoin d’un éclairage légèrement meilleur pour cuire le poisson pêché.

Quiconque souhaitait qu’il y ait de la place dans la voiture pour mettre un trophée ou un porte-fusil se trompait. L’intérieur est essentiellement intact, donc la même scène se déroule devant le conducteur comme s’il était assis dans un Amarok classique ou tout autre modèle de la marque qui a été produit il y a dix ans.

Travailleurs d’Amarok

La place pour une muscle car dans une modification Delta 4×4 est au-delà de la nature. Cette voiture est comme une dépanneuse qui doit être remorquée tout le temps, qui a les conditions préalables pour des performances optimales. Sous le capot se cache un moteur six cylindres turbocompressé de trois litres qui produit 190 kW. Ce dernier est jumelé à une boîte automatique à huit rapports, la puissance du moteur étant transmise aux quatre roues.

Je ne vais pas mentir, le moteur était un passager très bruyant lorsque j’accélérais sur l’autoroute. Cependant, cela doit être pris en compte dans le cas de telles voitures, ainsi qu’une grande variété de maux de conduite tout à fait naturels. La voiture est dynamique, accélère bien, mais on ne ressent que du sous-virage et de la raideur en roulant. Il est nécessaire d’entrer très prudemment dans le garage souterrain et vous ne vous faufilerez certainement pas entre d’autres voitures garées sur le parking. Le raid automobile est grand.

Mais ce sont autant d’inconvénients qui vous gêneront surtout en ville. Et si quelqu’un qui vit en ville achète cette voiture, il n’est probablement pas très normal ou il se prépare vraiment à l’apocalypse. La zone naturelle du Delta Amarok 4×4 est la plus dégradée des forêts, des prairies et des routes de campagne, où l’on sent à peine les nids de poule.

Vous devez vous demander quel est l’intérêt d’un tel bébé brontosaure en conserve. Lors de trajets dans le quartier combinés à la vitesse sur l’autoroute, la consommation s’établit entre 10 et 11 litres, ce qui est une valeur relativement correcte pour un six cylindres. Même ainsi, avec les prix actuels du carburant, votre portefeuille pleurera à la pompe.

Photo : Vojtěch Sedláček/CzechCrunch La passabilité à travers un terrain boueux n’est absolument pas un problème pour la voiture

En parlant de coûts, parlons aussi du prix d’achat de cette « miette ». Selon Volkswagen, la modification augmente le prix de la base Amarok de moins d’un demi-million. Donc, si vous souhaitez modifier une nouvelle voiture de Delta, le tout vous coûtera près de deux millions de couronnes. Le problème, cependant, est que vous ne pouvez plus obtenir le nouvel Amarok de la première génération de Volkswagen. Il faut alors chercher ceux d’occasion, ce qui complique un peu les choses. Trouver des spécimens en excellent état n’est pas une tâche facile.

Bref, quelques jours avec l’Amarok Delta 4×4 c’était un super moment. On s’habitue très vite aux regards curieux des passants. Lorsque je conduis avec ma famille, je ne me suis jamais senti aussi en sécurité et j’aime vraiment conduire la voiture elle-même, ce qui est une expérience légèrement différente de celle d’une voiture de tourisme classique.

Le meilleur, bien sûr, est venu quand nous nous sommes vraiment éloignés de la piste. C’est là qu’Amarok se sent le mieux et le plus dignement. Il coupe le terrain comme un couteau dans le beurre et n’a peur de presque rien. Ce que j’apprécie peut-être plus que cela, c’est la possibilité de l’utiliser pour des travaux « réguliers » autour de la maison. Avez-vous besoin de couper du bois de chauffage le plus près possible de la cabane ? Pas de problème, le corps est là pour ça. Vous souhaitez déplacer une charge plus lourde ? Un treuil peut aider. Vous voulez brosser le pommier mais vous ne trouvez pas l’échelle ? Garez-vous en dessous avec cette voiture et vous aurez bientôt un coffre plein.

En bref, Amarok Delta 4×4 est une aide qui peut aller n’importe où et en même temps peut également être un outil de travail de qualité. Et si par hasard l’apocalypse arrive, avec cette voiture les chances de survie sont assez élevées.