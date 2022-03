Film cool pour le tirage au sort au Qatar : « Regardez ce qui s’en vient » – actualités sportives sur le hockey sur glace, les sports d’hiver et plus encore

Lors du neuvième match international, la séquence de victoires de Hansi Flick a éclaté. Continuez! Un match nul 1-1 contre les Pays-Bas, grands rivaux, a donné à l’entraîneur national une bonne base de travail pour le reste du déplacement vers la Coupe du monde.

En ce qui concerne le sujet brûlant du tirage au sort de la Coupe du monde, Hansi Flick a brièvement mis un visage de poker et a donné Mister Cool.

Le court voyage au Qatar, où il faisait plus de 30 degrés à midi, pour attirer les trois adversaires de groupe de l’Allemagne ce vendredi (18h00) ne devrait pas faire monter le rythme cardiaque de l’entraîneur national autant que le test sur la route. à la Coupe du monde, ce qui a été très instructif pour l’entraîneur national du Tournoi face à l’ennemi juré des Pays-Bas par moments.

90 minutes de football au plus haut niveau avec un match nul 1-1, que tout le monde pensait juste, ont fourni à Flick une bonne base de travail pour la prochaine réunion de l’équipe nationale en juin. « Nous pouvons nous réjouir des matchs de la Ligue des Nations », a déclaré le joueur de 57 ans, faisant référence à quatre matchs contre l’Italie (deux fois), l’Angleterre et la Hongrie en dix jours.

Le titre mondial reste l’objectif

Le but du titre mondial, qui a été repris offensivement par l’entraîneur et capitaine de l’équipe nationale Manuel Neuer, n’a pas été encaissé malgré une séquence d’échecs sous Flick à Amsterdam. Au contraire, cela montre le potentiel qui existe dans une équipe qui a perdu un certain nombre de meilleurs joueurs tels que le quatuor du Bayern Kimmich, Goretzka, Süle et Gnabry plus tôt dans l’année. Mais Flick surmonte aussi ses défauts : balle ratée, manque de sang-froid dans les phases critiques, mauvais positionnement.

Bien sûr, cela ne change rien à l’impression générale de Flick : « C’était un jeu réussi. » La vue aussi. « Le football allemand a une tradition de succès. Nous voulons revenir à cela », a déclaré l’entraîneur-chef, revenant sur ses premiers échecs lors de la Coupe du monde 2018 et des Championnats d’Europe 2021 dans la phase finale du travail de Joachim Löw.

Après avoir brièvement changé chez lui à Bammental, Flick s’est de nouveau envolé jeudi avec une délégation de la DFB dirigée par Oliver Bierhoff vers le pays hôte de la Coupe du monde, à six heures de vol. Agacé? Tendu? même peur? Rien de cela. Après des années en tant qu’assistant de Löw, Flick est un dessinateur professionnel. « Nous n’avons qu’à nous asseoir, regarder et ensuite donner notre avis sur le groupe. Nous verrons ce qui vient et essayerons de faire de notre mieux », a-t-il déclaré.

L’équipe DFB dans le deuxième pot

que peut venir ? Comme les Pays-Bas, l’Allemagne, quadruple championne du monde, est dans le deuxième pot de loterie. Vous pouvez obtenir la Belgique, le Brésil, la France, l’Argentine, l’Angleterre, l’Espagne, le Portugal ou le Qatar hôte du premier pot. Un maximum d’un adversaire européen peut être tiré au sort pour une équipe DFB. Étant donné que trois des 32 participants à la Coupe du monde n’ont pas encore été déterminés, il est possible que Flick ne connaisse que deux des trois adversaires de l’Allemagne lors du tour préliminaire après la cérémonie.

Le groupe allemand peut être difficile et célèbre – Brésil, Pologne, Cameroun. Ou sonner comme au revoir : Qatar, Canada, Tunisie. Flick a fait une promesse antérieure : « Nous nous préparerons bien pour la tâche qui nous est confiée. »

Cependant, l’entraîneur des Bonds, Louis van Gaal, a rapidement élevé Duitsland au rang de plus grand groupe de challengers pour la couronne de la Coupe du monde. « L’Allemagne est le meilleur candidat pour le titre de Coupe du monde », a déclaré l’ancien entraîneur du Bayern en analysant le match amical autour d’un café et de biscuits juste avant minuit : « Nous n’avons pas pu échapper à la pression de l’Allemagne en première mi-temps. Mais notre deuxième mi-temps était fantastique. »

« Assez rafraîchissant »

Flick était auparavant assis sur le podium dans la salle de presse et semblait plus enthousiaste après son premier match en tant qu’entraîneur-chef qu’après les huit victoires contre les poids légers internationaux auparavant. « Assez rafraîchissant », il a trouvé une première 60 minutes dominante avec l’ouverture du score de Thomas Müller, qui a marqué pour la 43e fois sous le maillot national et a ainsi dépassé le capitaine honoraire Uwe Seeler à la huitième place.

« Je sais que nous devons jouer comme ça pendant 90 minutes. Mais l’intensité de l’équipe est très élevée », a conclu Flick. « La direction est la bonne », a déclaré Müller. Son compatriote Bayern Neuer a jugé: « Si vous tracez la ligne sous lui, nous sommes sur la bonne voie. C’était la première grande équipe contre laquelle nous avons joué – et pendant longtemps, elle le méritait. »

Mais il y a aussi eu une phase de perte de contrôle après la pause avec l’égalisation de Steven Bergwijn (68e minute) et la chance d’un penalty qui a été repris après une preuve vidéo suite au duel entre Thilo Kehrer et Memphis Depay. « C’était un super match pour le public. Dans l’ensemble, je suis très satisfait », a déclaré Flick.

Musicala grand gagnant

Il a apporté beaucoup de connaissances avec lui dès le premier cours en 2022. Le grand gagnant de cette semaine était Jamal Musala. Le talent du Bayern de 19 ans l’a même catapulté dans le « choix » dans la position cruciale à six points avec une démonstration audacieuse, comme l’a dit Flick : « Chaque individu voit quelles qualités il a. » Le très apprécié a également dépassé verbalement le statut de « Bambi ». « Je vais bien. Je suis sur la bonne voie », a déclaré Musala avec confiance.

Les champions d’Europe U21 Nico Schlotterbeck et David Raum, qui auraient dû marquer 2-0, sont également en mesure de marquer des points pour un billet pour la Coupe du monde. « L’équipe devient de plus en plus grande », a déclaré joyeusement Flick. Il a détourné les questions populaires sur les positions de l’équipe qui ont été prises : « Il y a encore un long chemin à parcourir jusqu’en novembre. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer là-bas. »

Les cas difficiles sont présentés. « Cela rend les choses un peu plus difficiles pour nous, mais c’est bon pour la qualité de l’équipe », a déclaré Flick. « Nous sommes heureux que le plan ait fonctionné en mars, lorsque nous avons voulu essayer des choses. » Et même sans victoire.

