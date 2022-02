fille chanteuse née

Levant

Levante est devenue maman pour la première fois : via les réseaux sociaux, la chanteuse a annoncé la naissance de sa petite fille, Alma Futura, née de l’amour pour Pietro Palumbo.

Levante : fille née

Arc rose chez Levante : la chanteuse a donné naissance à sa petite fille, dont l’arrivée a été annoncée il y a quelques mois avec une douce lettre qu’elle a écrite et partagée via les réseaux sociaux. La fille du chanteur est le fruit de l’amour pour l’avocat sicilien Pietro Palumbotoujours loin du show-business.

Les deux ont vécu leur histoire d’amour dans le plus grand secret, mais récemment, la chanteuse a déclaré publiquement à quel point la maternité – qu’elle ne recherche pas – l’a rendue heureuse et consciente :

« Je n’essaie pas d’être mère et j’ai appris trop tard que j’étais enceinte, dans mon troisième mois. J’avais peur que cela me paralyse, au lieu de cela, je sautais de la scène jusqu’à il y a des mois. Si c’est différent, je vais probablement me laisser tomber, je vais mal le vivre. Être enceinte signifie que beaucoup de choses changent et à la place j’essaie de ne rien changer autour de moi, je me replonge dans la musique », il a avoué, et encore : « Cette nouveauté ne changera pas l’ancienne vie, elle la remplira, elle deviendra plus occupée, plus pleine. J’ai un fort caractère, qui a cependant été atténué par la grossesse. Je ne vois pas cette naissance comme la fin de mon ancien moi. Je l’ai vu comme une sorte de mouvement : je me suis amené dans une nouvelle maison. »

Annonce de grossesse

Le chanteur a annoncé qu’il Enceinte avec de douces lectures qui lui sont dédiées filledont le nom est resté caché jusqu’à la fin de sa grossesse. « De tous ces voyages, que pensez-vous de la vie ? Pour l’instant, tu ne le vois que de mon ventre, dans le noir. Mais quand tu seras née, ma fille, quand tu viendras à la lumière, je te donnerai le monde. »a écrit la chanteuse dans un message affectueux sur les réseaux sociaux.