Fico Gutiérrez annonce Rodrigo Lara Sánchez comme vice-président formule – Présidence – Élections 2022

Après plusieurs jours de spéculation, Federico Gutiérrez a annoncé ce samedi, depuis Medellín, qui sera son vice-président.

Il s’agit de Rodrigo Lara Sánchez, ancien maire de Neiva, Huila, et du fils de Rodrigo Lara Bonilla, ministre de la Justice assassiné sur ordre du cartel de Medellín le 30 avril 1984. Selon les analystes, il s’agit d’un clin d’œil aux régions et au centre, ce que Fico lui-même a confirmé.

« Je voudrais présenter la Colombie au prochain vice-président. C’est Rodrigo Lara Sánchez, c’est un très bon ami (…). C’était un Colombien ordinaire, comme beaucoup d’histoires de Colombiens qui, grâce au travail acharné et à l’honnêteté, ont fait avancer leur famille. C’est une personne en qui j’ai entièrement confiance, car nous prenons des décisions en comprenant les responsabilités que nous avons avec le pays », a déclaré Fico en présentant sa formule à l’État, ce qu’il a fait dans une déclaration aux médias de Metro San Javier. station. , dans la commune 13.

Des dizaines de partisans de Gutiérrez y sont arrivés. De plus, certains membres du Centre démocratique, comme la conseillère et sénatrice Paola Holguín, ont un pouvoir politique important dans le parti et à Antioquia.

Le candidat à la présidentielle a expliqué qu’il avait choisi le lieu pour annoncer la formule car ils allaient visiter la région et faire du tourisme.

Ce secteur de Medellín a été l’un des plus durement touchés par les conflits urbains que la ville a connus à la fin des années 1990 et au début des années 2000, mais au fil des ans, il a réussi à devenir l’une des principales destinations touristiques de la ville.

« C’est un message de l’importance de la région. Nous représentons différents domaines et nous pouvons travailler ensemble (…). Les régions joueront un rôle fondamental et c’est le message que nous voulons faire passer. Penser différemment ne peut pas faire de nous des ennemis et c’est le message que nous voulons faire passer ici », a ajouté le candidat de l’équipe de Colombie.

Et il a répété avec insistance que le pays n’a pas besoin de plus de discours de haine ou de classe, pour lequel il a appelé divers secteurs politiques à se joindre à sa campagne et à tenter de l’emporter au premier tour, qui se tiendra le dimanche 29 mai. .

Avec cette union, selon les mots de Gutiérrez, ils pourraient vaincre « tout projet populiste et autoritaire qui se dresse sur leur chemin. Nous nous occuperons de la Colombie. »

À son tour, Lara a remercié Fico pour sa confiance et a déclaré qu’elle était « très heureuse » d’accepter l’offre. Il a dit qu’il représentait la région et a appelé à l’unité du pays et à renoncer à la haine.

« La Colombie a plus que jamais besoin que nous nous unissions, pas de discours de haine ou de division, parlons avec une proposition (…) nous voulons voir une meilleure santé en Colombie, mais pas avec une solution populiste, je pense que nous allons la prendre au sérieux ici », a-t-il dit et a conclu en disant que « c’est un engagement envers une pays, à l’état d’opportunité.

Sur les points « cruciaux » – comme il les appelle – qu’il a partagés avec l’ancien maire de Medellín, il a mis l’accent sur l’éducation, la santé et la lutte contre la corruption.

Cette désignation est, sans aucun doute, hors du radar des analystes politiques, car il est supposé qu’il pourrait s’agir de quelqu’un de la Côte, proche de la famille Char ; Dilian Francisca Toro, directeur de ‘la U’, ou membre de la coalition Equipo por Colombia. De plus, il a été question d’un proche du Parti libéral, suite à l’annonce de César Gaviria, son patron, de ne pas parler à Gustavo Petro après l’élection de Francia Márquez.

La formule vice-présidentielle prête pour les élections du 29 mai

Avec la nomination de Lara Sánchez, toutes les clés qui disputeront le premier tour présidentiel le 29 mai ont été déterminées. Francia Márquez accompagne Gustavo Petro, pour le Pacte de l’Histoire ; Luis Gilberto Murillo est allé avec Sergio Fajardo, pour la Coalition Centro Esperanza ; Marelen Castillo est une coéquipière de Rodolfo Hernández, qui aspire à devenir la Ligue des gouverneurs anti-corruption ; Sandra de las Lajas Torres a été choisie pour agir aux côtés de John Milton Rodríguez, le candidat de Justa Libres de Colombie ; Ceferino Mosquera est la formule de Luis Pérez pour Colombia Piensa en Grande ; Carlos Cuartas avec Enrique Gómez, pour le salut national, et ngrid Betancourt, d’Oxígeno Verde, avec le colonel (r) José Luis Esparza, ancien officier supérieur de l’armée.

Gutiérrez et Lara enregistreront leur candidature demain matin au bureau du registraire à Bogotá.