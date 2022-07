Fiala se prépare à restaurer une Ukraine « plus verte ». Mais les entreprises polonaises seront préférées, dit Morawiecki

s’aligner 4 juillet 2022

Alors que l’économie ukrainienne est à bout de forces à cause de la guerre, elle est lourdement endettée, la baisse du PIB cette année est estimée à 45 % et le système économique oligarchique, qui ne peut être supprimé même pendant la guerre, deviendra un obstacle important , les pays européens bondiront sur ce qui reste et investiront massivement. Mais qui la reconstruction de l’Ukraine déchirée par la guerre, déjà estimée à 750 milliards de dollars (17,8 billions de couronnes), paiera, et à partir de quoi, on ne sait pas. Selon le Premier ministre tchèque Petr Fiala, nous devons être prêts pour la reconstruction de l’Ukraine, et nous pouvons commencer dès maintenant. Cependant, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a expliqué aujourd’hui que les entreprises polonaises seront privilégiées dans la reconstruction de l’Ukraine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est alors tournée vers l’Est avec la vision d’une Ukraine plus moderne et plus « verte ».

La plupart des infrastructures de l’Ukraine, qui a été acceptée par l’UE comme candidat à l’adhésion, sont détruites et l’économie est déjà en ruine. Comme l’écrivait aujourd’hui le quotidien économique polonais wnp, même dans un scénario favorable pour mettre fin au conflit, l’Ukraine fera face à des pertes qui seront difficiles à compenser. La baisse du PIB de l’Ukraine due à la guerre est estimée à 45 %. Un obstacle à la reconstruction était le système économique oligarchique, qui n’a pas pu être supprimé même pendant la guerre. Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyi, a présenté la guerre en Ukraine comme une lutte contre toutes les pathologies associées au système politique en Russie, y compris l’oligarchie économique et la corruption. Cependant, contrairement aux déclarations sévères du gouvernement ukrainien, le phénomène négatif de la corruption dans la sphère publique en Ukraine n’a pas disparu pendant la guerre, a déclaré le serveur polonais.

Mauvaises perspectives pour les candidats à l’UE

Diverses irrégularités dans les ventes d’énergie continuent de se produire dans les entreprises publiques ukrainiennes, en particulier dans le secteur de l’énergie. Ils consistent à vendre l’énergie à un prix inférieur, ce qui conduit ensuite à l’effondrement des grandes sociétés énergétiques, qui peuvent alors être achetées à un prix avantageux.

Une autre menace à la reconstruction de l’économie ukrainienne après la fin de la guerre est la fuite des cerveaux. À la suite de la guerre, plus de 4 millions d’Ukrainiens sont passés par la seule Pologne, y compris des professionnels qualifiés, des médecins, des informaticiens et des scientifiques. L’adaptation des travailleurs hautement qualifiés de l’Ukraine aux pays de l’UE peut avoir pour conséquence que certains d’entre eux ne retournent pas dans le pays dans les conditions d’après-guerre.

Conférence sur l’Ukraine

On ne sait pas quand la reconstruction de l’Ukraine d’après-guerre pourra commencer pleinement, mais la communauté internationale doit être prête et capable de commencer dès maintenant la reconstruction des villes endommagées. Selon TK, le Premier ministre tchèque Petr Fiala a prononcé un tel message aujourd’hui au début d’une conférence internationale dont le but était de préparer les grandes lignes d’un processus complexe et coûteux. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé une plate-forme de médiation financière de divers pays et institutions internationales. Environ 750 milliards de dollars (17 800 milliards de couronnes) seront nécessaires pour reconstruire le pays, a déclaré le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal.

« Pour être honnête, je ne sais pas quand la reconstruction complète de l’Ukraine pourra commencer, mais je sais que nous devons être prêts », a déclaré Fiala lors de la session plénière d’ouverture de la conférence à Lugano, en Suisse. « Nous avons pu commencer à réparer certaines des villes endommagées afin que les gens puissent rentrer chez eux », estime le Premier ministre tchèque.

Le nouveau rêve ukrainien nous amène ici aujourd’hui : Pas seulement libre, démocratique, européen.

Mais aussi juste, verte, prospère. La place que la génération dorée de l’Ukraine s’est finalement sentie était la sienne. https://t.co/gnQSESUI5N – Ursula von der Leyen (@vonderleyen)

4 juillet 2022

Réclamations d’une société polonaise

Il est clair, cependant, que le reste de l’économie ukrainienne, et jusqu’à présent des billions virtuels, a été réclamé principalement par des pays et des entreprises européennes. Surtout la Pologne, qui a aidé l’Ukraine de loin la plupart des pays européens, à la fois en fournitures militaires et en aide humanitaire, mais aussi économiquement, Faire revendications prioritaires pour la participation des entreprises polonaises à la reconstruction de l’Ukraine.

Morawiecki a démenti aujourd’hui les informations selon lesquelles les entreprises polonaises pourraient ne pas être incluses dans les plans du gouvernement ukrainien pour reconstruire le pays. Comme l’a déclaré le Premier ministre, c’est plutôt le contraire, et les entreprises polonaises devraient avoir une position privilégiée, voire garantie par la loi. « J’entends des voix comme celle-là, mais je répondrai largement : je ne vois pas une telle menace. Je sais comment des projets économiques et par la suite des projets d’infrastructure sont construits en cas de tels dommages. Travailler en Ukraine pour le restaurer prendra du temps. « Longtemps. Des décennies entières : pour l’Allemagne, la Pologne et la France. Il est important que la communauté internationale lève des fonds suffisants pour reconstruire cette infrastructure au plus vite », a déclaré le Premier ministre. Morawiecki a assuré que lors de ses rencontres avec le président et le premier ministre ukrainiens, une déclaration avait été faite selon laquelle « les entreprises polonaises seront encore plus préférables en Ukraine ». « La loi en cours de préparation par la partie ukrainienne devrait traiter les travailleurs et les employeurs polonais avec beaucoup de bienveillance. Cela prouve que la Pologne est un investisseur très bienvenu là-bas », a déclaré le Premier ministre polonais.

Fiala s’est exprimé lors d’une conférence sur la reconstruction de l’Ukraine en tant que dirigeant d’un pays qui vient de prendre la présidence du Conseil de l’Union européenne et qui a fait de la coopération à la reconstruction de l’Ukraine l’une des priorités du semestre. . Cela coûtera probablement des centaines de milliards de dollars dans les années à venir, même si nous ne pouvons pas encore parler de la situation d’après-guerre, car l’offensive russe se poursuit même après plus de quatre mois.

L’Europe paiera

Le Premier ministre de la République tchèque a promis que les Tchèques continueraient à fournir des armes à l’Ukraine. Selon lui, lorsque les combats s’apaiseront, « tout le monde civilisé » devra être impliqué dans la reconstruction du pays. Cependant, Fiala a qualifié de « clair » que la majeure partie de la reprise reposera sur les épaules de l’Union européenne.

Ravi de revoir Ursula @vonderleyen. Nous étions à Lugano à l’Ukraine Recovery Conference. pic.twitter.com/DQRV4oLnl4 – Petr Fiala (@P_Fiala)

4 juillet 2022

Aujourd’hui dans le sud de la Suisse, le président de la Commission européenne von der Leyen est également représenté, qui a partagé dans son discours sa vision d’une Ukraine plus moderne et plus « verte » construite après avoir repoussé l’agression russe. Selon lui, la déclaration finale, qui sera adoptée mardi par les participants à la conférence, apportera « les premières pierres de construction pour accompagner notre chemin » vers cette nouvelle Ukraine. « Ce sont les bases sur lesquelles nous allons travailler », a-t-il déclaré.

Dans son allocution, il a évoqué, entre autres, le projet d’une « plate-forme pour la reconstruction », qui permettrait de lever des fonds auprès de divers partis et d’aider à leur distribution effective. Selon lui, le mécanisme sous la supervision de cette commission donnera aux investisseurs l’assurance que leur argent n’est pas seulement utilisé à de bonnes fins, mais également utilisé efficacement.

Selon Politico, la plateforme sera coprésidée par Kyiv et la Commission européenne. Un rôle important est également joué par la Banque européenne d’investissement (BEI), qui peut être le principal intermédiaire pour les transactions financières. L’agence Bloomberg, citant ses sources, a déclaré que la commission travaillait toujours sur le plan et que des progrès plus significatifs en la matière étaient attendus après la fin de l’été.

« Cette plate-forme sera ouverte à tous ceux qui se soucient de l’avenir de l’Ukraine », a déclaré von der Leyen. Il a souligné qu’en plus de l’octroi d’une aide financière massive, il attendait des réformes « ambitieuses », par exemple dans le système judiciaire, de la part du gouvernement de Kyiv. « Grâce à la plateforme de reconstruction, la Commission européenne sera en mesure d’offrir sa vaste expertise dans la gestion de programmes combinant réformes et investissements », a-t-il déclaré.

« Les défis sont énormes, cela ne fait aucun doute, mais ils sont insurmontables. L’Ukraine peut laisser cette guerre sur la voie d’un État plus fort et plus moderne », a déclaré le chef de l’exécutif de l’UE.