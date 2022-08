Fiala parle à Macron de l’Ukraine et de la sécurité énergétique

Paris – Lors d’une réunion ce soir à l’Elysée, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre tchèque Petr Fiala se sont accordés sur l’importance de la présidence du Conseil de l’Union européenne, que les Tchèques succéderont à la France le 1er juillet. Selon Fiala, la rencontre avec Macron a été intime et pratique. Lors de la rencontre avec les journalistes tchèques, le Premier ministre a apprécié qu’ils aient non seulement parlé, mais surtout écouté. Macron a été intrigué par les opinions de Prague, du public tchèque et de l’Europe centrale sur la guerre en Ukraine, a déclaré Fiala. La sécurité énergétique est également un sujet important.

Selon le Premier ministre, l’Ukraine est l’un des principaux sujets de conversation. Selon Fiala, le président français s’intéresse aux opinions du public et du gouvernement tchèques sur la guerre en Ukraine et à la position plus large de l’Europe centrale sur cette question. Fiala, d’autre part, a interrogé Macron sur son expérience des négociations avec le président russe Vladimir Poutine et s’il voyait l’intérêt d’essayer de parler au chef du Kremlin à la suite de l’agression russe en Ukraine. Macron a assuré qu’il n’était pas d’accord avec Poutine, mais a jugé important de « savoir comment pense le président russe et jusqu’où il est prêt à aller ». Fiala a déclaré qu’il était d’accord avec Macron sur le fait que le blâme incombait clairement à la Russie, qui était l’agresseur, et que l’Ukraine devait être aidée.

Un autre sujet important de la conversation était la fin de la présidence française et de la présidence tchèque qui a suivi au Conseil de l’Union européenne. Les dirigeants ont parlé de la sécurité énergétique, de la promotion de l’énergie nucléaire et de la réduction de la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie.

« Une partie importante de notre réunion a également porté sur des questions d’un grand intérêt pour la République tchèque et la France, telles que les questions de sécurité énergétique. C’est un sujet important pour la République tchèque, c’est aussi un sujet important pour l’Europe. . Nous avons ici un enjeu stratégique commun, c’est le soutien à l’énergie nucléaire et à son développement », a déclaré le Premier ministre tchèque.

Fiala et Macron se sont entretenus ensemble avec des journalistes avant le début de la réunion bilatérale. Macron a consacré le début de son discours à la guerre en Ukraine, qui, selon lui, a été décidée par la Russie et qui a changé l’Europe aujourd’hui. Dans le même temps, il a remercié la République tchèque pour le soutien qu’elle a apporté à l’Ukraine et pour avoir accueilli 350 000 réfugiés ukrainiens. Au sujet de la défense, il évoque la garnison militaire conjointe des armées tchèque et française en Estonie et précise que la France compte sur la République tchèque à l’avenir. Hors sujet, Macron a évoqué les Balkans occidentaux et la poursuite du partenariat de l’Europe avec l’Afrique.

Fiala a indiqué qu’il souhaitait se concentrer sur trois domaines de coopération avec la France : assurer la sécurité énergétique sans dépendre de la Russie, la défense et la construction de voies ferrées à grande vitesse, où les Tchèques souhaitaient s’appuyer sur l’expérience française. Le Premier ministre tchèque a souligné l’histoire du partenariat stratégique entre les deux pays, s’est félicité de sa première rencontre bilatérale avec Macron et s’est dit confiant que la présidence de l’UE renforcera les relations tchéco-françaises.

« La présidence française a de nombreux défis, dont certains imprévisibles, causés par la guerre en Ukraine. La France y a fait face avec grand succès. Je considère que le plus grand succès est l’unification de l’Europe sur une position unie et anti-russe. sanctions », a déclaré Fiala.

Des gardes d’honneur en uniformes de cérémonie avec épées, gants blancs et casques attendaient l’arrivée de Fiala devant l’Elysée. Drapeaux de la France et de l’Union européenne flottaient sur les deux hommes d’Etat, qui se saluaient par leurs prénoms et se serraient la main.