Fiala : Les Tchèques sont insignifiants dans l’UE. Zeman met en garde contre les menaces à la liberté

Prague – La présidence tchèque au Conseil de l’Union européenne est l’occasion de prendre conscience que nous ne sommes pas un petit pays insignifiant dont la voix n’a pas d’importance et dont l’avenir se joue ailleurs. Le Premier ministre Petr Fiala (ODS) l’a dit dans son discours au Rudolfinum Prague avant le début du concert PKF – Prague Philharmonia. Le président Miloš Zeman a déclaré que les libertés sont constamment menacées par quelque chose, par exemple la guerre d’agression en Ukraine, divers types de fanatisme ou les tentatives de réimposer la censure. Les Tchèques ont pris leurs fonctions de président de l’Union européenne le 1er juillet, succédant à la France.

Le discours a été suivi d’un concert animé à l’occasion de l’ouverture de la présidence. Une composition du pianiste Tomáš Kač spécialement préparée pour la présidence tchèque sera présentée en première mondiale. Le programme du concert comprend des œuvres d’écrivains tchèques et les hymnes nationaux de la République tchèque et de l’Union européenne seront également joués. La dramaturgie relie la musique classique à la musique populaire, au jazz et aussi au folklore tchèque.

« Nous prenons la présidence à un moment qui est l’un des plus difficiles depuis des décennies », a déclaré Fiala. À son avis, il est nécessaire de maintenir une unité rare et nécessaire dans les questions importantes, d’aider l’Ukraine dans sa lutte et la reprise ultérieure du pays et de son économie. Il a également souligné la nécessité de renforcer la défense, la cybersécurité et de construire l’indépendance énergétique à partir des ressources fossiles de la Russie.

Selon lui, une autre dimension de la présidence est l’occasion de prendre conscience que l’avenir de la République tchèque ne se joue pas ailleurs. « Nous sommes un pays européen de taille moyenne. Au sein de la communauté européenne, nous aurons une voix et un respect que nous pourrons affirmer et travailler pour nous-mêmes », a déclaré le Premier ministre. Il a également rappelé la devise présidentielle « L’Europe comme devoir », qui était une déclaration publiée par le premier président tchèque Václav Havel dans l’essai du même nom.

Zeman a décrit l’Union européenne comme une association de nations et d’États associés au libre choix. Selon le président, il est bon de réaliser que la liberté ne surgit pas d’elle-même, est confortable et est constamment menacée par quelque chose. « Par exemple, la guerre d’agression d’aujourd’hui en Ukraine, mais aussi la religion intolérante et haineuse ou l’idéologie quasi politique, diverses sortes de fanatisme, la naïveté, mais des utopies d’autant plus dangereuses », a-t-il déclaré.

Cependant, soutient-il, les libertés sont également menacées par les tentatives de réintroduction de la censure. « Je tiens à vous rappeler qu’au moment de la bataille d’Angleterre, les Britanniques n’ont absolument jamais limité la diffusion de la propagande nazie à la Grande-Bretagne car ils avaient confiance en la confiance et la sagesse de leurs citoyens », a-t-il déclaré. « Je veux donc que notre République tchèque fasse du bon travail à la tête de la nation et de l’Etat en ce qui concerne le choix de la liberté », a ajouté le président.

Les concerts de Rudolph ont été suivis, par exemple, par la vice-présidente de la Chambre Olga Richterová (Pirates), le premier vice-président du Sénat Jiří Růžička du club Starost ou l’ancien Premier ministre Mirek Topolánek.