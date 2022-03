Fiala fait craquer l’Ukraine à Londres. Et il comprend ceux qui ne vont pas au Château pour du métal pour Zeman

Premier voyage mardi Pétra Falia (ODS) se déroule à un moment de situation tendue autour de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui était prévue avant son déclenchement. Le principal sujet de discussion est très clair – la sécurité européenne en relation avec la guerre en Ukraine. L’énergie et la cybersécurité seront abordées.

« Nous devons avancer ensemble en tant que pays du V4, pays qui ont également été touchés par l’agression russe en Ukraine. » déclarée par le Premier ministre Fiala avant de quitter Prague. Tous les États du V4 sont confrontés à des crises de réfugiés et à des problèmes de sécurité, et la situation actuelle donne à la réunion du Premier ministre Johnson une « nouvelle dimension », a déclaré Fiala.

Les dirigeants du V4 se sont d’abord rencontrés à Londres sans le Premier ministre Boris Johnson, puis ont entamé des pourparlers avec leurs homologues britanniques. La prochaine étape du Premier ministre tchèque mène au monument de la bataille d’Angleterre, où il honore la mémoire des héros de guerre.

« Pendant la Tchécoslovaquie, 88 de nos pilotes ont pris part à la bataille d’Angleterre, dont sept sont morts (…) Les noms de ces personnes intéressent la première », Vratislav Beran, membre de la Défense tchèque, a commenté l’acte d’honorer Blesk Zprávy.

Le Premier ministre Petr Fiala (ODS) lors de la réunion du V4 à Londres avec le Premier ministre britannique Boris Johnson (8.3.2022) | Bureaux du gouvernement



Fiala se présentera devant les médias avec le résultat des négociations entre V4 et Boris Johnson peu avant cinq heures de notre heure. Cependant, il a confirmé sur Twitter que les dirigeants s’occupent de la guerre en Ukraine et que les premiers ministres ont accepté de coopérer dans le domaine de la cybersécurité.. « Nous avons également convenu que nous devions réduire notre dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie et continuer à coopérer contre l’agression russe en Ukraine. » dit le premier ministre.

Nous gérons bien les attaques de réfugiés, dit Fiala

Fiala estime que les Tchèques gèrent actuellement très bien l’assaut des réfugiés et peut résoudre des problèmes tels que la congestion et la fermeture temporaire du centre de Prague après le week-end. Les autorités essaient maintenant de diriger les inscrits ukrainiens vers d’autres villes moins fréquentées.

Le Premier ministre a remercié tous ceux qui ont participé aux travaux des centres régionaux, entre autres, des membres du système de secours intégré, du personnel de la politique d’asile et de migration du ministère de l’Intérieur, du bureau du travail et autres. À son avis, cependant, les Tchèques devront décider comment procéder, car de plus en plus de réfugiés arrivent et viendront. « Nous sommes prêts à aider ces personnes, jusqu’à présent nous sommes capables de faire face. » mentionné.

Des responsables du V4 lors d’une réunion à Londres, où ils sont allés voir Boris Johnson (8.3.2022) | Bureau du gouvernement de la République tchèque



Hongrie Retenue

Malgré les réticences de la Hongrie, selon Fiala, il existe un consensus parmi les pays du V4 sur les questions clés, c’est surtout un soutien aux sanctions contre Moscou ou un soutien clair à l’Ukraine

« Jusqu’à présent, sur toutes les questions majeures, tous les États du V4 ont soutenu les sanctions et certaines mesures nécessaires pour soutenir l’Ukraine. La diplomatie hongroise s’est également prononcée aujourd’hui en faveur d’une plus grande ouverture des armes de l’UE à l’Ukraine. Il y a accord sur ces choses fondamentales. Il y a quelques différences d’approche. La République tchèque est l’un des pays qui exige les sanctions les plus sévères, par exemple avec la Pologne. Nous sommes également un pays qui a aidé l’Ukraine non seulement avec une aide humanitaire, mais aussi avec des livraisons d’armes ou d’équipements militaires depuis le tout début, ce que la Hongrie n’a pas fait non plus pour diverses raisons », a-t-il admis. Mais un sujet est important pour tout le monde – comment faire face à la crise des réfugiés, souligne Fiala.

Fiala sur métal : Compréhension pour les personnes non présentes au château

Lundi soir, Fiala a assisté à la cérémonie de remise des prix de Prague au Château de Prague – d’abord dans le rôle de Premier ministre. À Kbelí, il a déclaré que plusieurs dirigeants politiques, dont le chef du Sénat et son collègue de l’ODS Miloš Vystrčil, n’étaient pas présents à la cérémonie en raison de l’attitude antérieure du président Zeman envers la Russie et Vladimir Poutine.

« J’ai une compréhension pour tous ceux qui, dans ce contexte et tout au long de la situation, tiennent également compte du passé et de l’attitude de Miloš Zeman au cours des derniers mois et années. et ils ont décidé de ne pas aller au Château de Prague. D’un autre côté, j’étais là. Je suis là précisément parce que je pense que ma fonction de premier ministre comporte des devoirs et des responsabilités. Et l’une de mes tâches est de connecter le public et de dialoguer avec tous les acteurs clés de la constitution », a-t-il déclaré.

« Je suis heureux d’une chose, c’est que le président a annoncé qu’il décernerait la plus haute distinction d’État du président Zelenysky, ce qui, je pense, est également un signal important de notre part que nous tous – y compris le président – apprécions la lutte héroïque que le président Zelensky a pris la tête du peuple ukrainien aujourd’hui », dit Zeman.

« Il est important de montrer la même position et la même unité sur ces questions fondamentales aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Il s’agit du troisième voyage à l’étranger du Premier ministre Fiala. Il visite traditionnellement la Slovaquie pour la première fois et consacre l’un de ses voyages en Belgique, où les dirigeants des États membres de l’UE se réunissent au Conseil de l’Europe. Fiala a annulé un voyage en février en France en raison de la situation politique intérieure, mais il se rendra en Allemagne, où il se rendra chez la chancelière en avril. Olafe Scholzem.