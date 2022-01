femme qui a causé le pire accident de l’histoire du Tour de France recherchée par la police | ventilateur

Crédit : Reproduction TV

Samedi dernier (26), une femme a causé ce qui est considéré comme un pire accident de tous les temps donner Tour de France, la compétition cycliste la plus ancienne et la plus traditionnelle au monde, qui en est à sa 108e édition

L’identité du spectateur est encore inconnue et la police française poursuit le spectateur.

Dans la première étape du spectacle, la jeune fille, vêtue d’une robe jaune et souriante au bord de la route, s’est penchée pour montrer une affiche à une caméra de télévision, lorsque le cycliste allemand Tony Martin l’a frappée.

La chute de l’athlète a provoqué un formidable effet domino, avec des dizaines de cycliste crash. Certains sont revenus au test, mais d’autres non. Certains ont même subi des fractures et des traumatismes et ont été transportés dans les hôpitaux de la ville de Brest.

La femme a fui les lieux après toute la confusion, mais l’organisation Tour de France – ou le Tour de France – a promis de porter plainte.

Selon la presse française, les spectateurs peuvent encourir jusqu’à 1 an de prison et payer une lourde amende de 15 millions d’euros (environ 89 millions de BRL sur le devis en cours).

«Nous allons poursuivre cette femme pour son inconduite lors d’un événement sportif très important. Faisons cela pour que la petite minorité de personnes qui font cela ne gâche pas le spectacle de tout le monde », a déclaré le directeur de course adjoint Pierre-Yves Thouault lors d’une conférence de presse.

Regardez l’impressionnante vidéo du crash ci-dessous :

HEUREUX DE VOIR LA VICTOIRE DE RETOUR IMPLIQUÉE DANS LE SPORT EH pic.twitter.com/Kwxj8be2Qh – Timothy Burke (@bubbaprog) 26 juin 2021

Le pire accident du Tour de France que j’aie jamais vu pic.twitter.com/1jngQE1pYg – daniel (@cyclingreporter) 26 juin 2021

