FC Schalke 04 : Ex-Star déballe ! C’est pourquoi le changement S04 a échoué

Lorsque la Bundesliga a été couronnée de succès, Schalke a investi 04 millions dans de nouveaux joueurs. Cependant, parmi les transferts les plus chers, peu se déclenchent réellement. Nous vous montrons les cinq transferts les plus chers de l’histoire du club.

Dans le passé, plusieurs joueurs du Werder Brême sont allés à FC Schalke 04 changé : Mladen Krstajic, Fabian Ernst, Franco Di Santo et Frank Rost – pour n’en nommer que quelques-uns.

Mais avec un joueur est un changement de FC Schalke 04 ne se produise pas.

FC Schalke 04: L’ancienne star du Werder révèle – C’est pourquoi son transfert a échoué

2003 Frank Rost, 2004 Mladen Krstajic, 2004 Ailton et 2005 Fabian Ernst : En trois ans, le FC Schalke 04 a signé quatre stars du Werder Brême – dont trois sont même des transferts gratuits. Les Royal Blues n’ont payé qu’environ 6,25 millions d’euros pour Rost.

Selon lui, Ivan Klasnic sera également transféré à Knappen. « Schalke me voulait », a révélé l’ancien international croate lors d’un doublé de la 2e Bundesliga à Sport 1. Mais pourquoi le changement a-t-il échoué ? « Brême a bloqué le match parce que Schalke a acheté trop de joueurs de Brême », a déclaré Klasnic.





Il a souvent joué contre le FC Schalke 04, mais pas pour le FC Schalke 04. Ivan Klasnic n’a pas été autorisé à rejoindre les Royal Blues. Photo: IMAGO / Chai vd Laage

Le FC Schalke 04 veut Klasnic – Le Werder dit non

Il n’y a pas eu de discussions entre Klasnic et les responsables du FC Schalke 04, mais « ils sont intéressés. Mais Willi Lemke a dit ‘non’ », a expliqué l’ancien attaquant de Bundesliga.

Klasnic a remporté le doublé avec le Werder en 2004. De 2001 à 2008, le Croate a disputé 205 matches de compétition pour Brême, marquant 77 fois. Il a également fourni 45 passes décisives. Les Royal Blues ont donc de bonnes raisons de vouloir signer un avant-centre.

En 2002, lors d’un examen médical du sport, Klasnic a été diagnostiqué avec une légère faiblesse rénale et aucun traitement spécifique n’a été administré. En novembre 2005, lors d’une intervention chirurgicale, on lui a diagnostiqué de mauvais résultats rénaux. Environ un an plus tard, le rein de Klasnic était endommagé et une greffe était inévitable.

En 2008, il quitte le Werder Brême pour le FC Nantes en France. Après deux passages à Bolton Wanderes et au 1. FSV Mainz 05, Klasnic a mis fin à sa carrière de footballeur en 2013. (oh)