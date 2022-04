FC Grenade | Grenade – Rayo Vallecano : chroniques, résultats, buts et direct

Avec Rubn Torrecilla sur le banc, l’équipe de Nazar est à la recherche d’une victoire qui l’éloignera des places de relégation

Grenade et Raie de VallecanoRivaux directs pour l’immortalité et séparés seulement par quatre points, s’affrontent dans Nouveau Los Carmenes avec un objectif commun de décrocher une victoire qui leur permettra d’améliorer leur mauvaise série de 2022 et de s’éloigner des points de relégation qui hantent l’équipe de Nasrid.

L’équipe andalouse est arrivée au match avec un ballon d’oxygène qui lui a valu la victoire remportée la veille contre Alaves (2-3), mais ont été contraints de s’imposer pour remettre du terrain au milieu avec les trois derniers classés. De plus, la victoire permettra à l’entraîneur Ruben Torrecillaencore temporaire après avoir remplacé le licencié Robert Morenou rester à la tête de l’équipe jusqu’à la fin de la saison.

Torrecilla a récupéré la jeunesse pour le choc Raúl Torrentqui n’est pas à Vitoria en raison d’une suspension et qui rétablira sa position comme l’un des trois défenseurs centraux de l’équipe.

Une autre nouveauté à l’arrière est la possession sur la gauche Sergio Escudero que Carlos Nevablessé pour le reste de la saison et a été l’une des sept victimes de Grenade.

L’ailier colombien toujours absent sur blessure Santiago Ariasmédias Ange Montoro et France Maximum Gonalon et attaquant Dani Rabaqui a rejoint le milieu de terrain offensif avant Rubén Rochinatandis que la méta de substitution complète la victime Aaron Escandellémis avant Alaves.

Torrecilla apportera de légers changements à ses onze joueurs par rapport à l’équipe gagnante à Victoriala principale question étant de savoir si les Colombiens Luis Suarez et Vénézuéliens Machis de Darwin sont-ils titulaires ou restent-ils sur le banc dès le départ après leur arrivée jeudi à Grenade après s’être concentrés avec leurs équipes respectives.

Fiche de données

Grenade CF: Maximien ; Quini, Domingos Duarte, Allemagne, Escudero ; Petrovic, Milla, Porte, Colline ; Luis Suárez et Jorge Molina.

Raie de Vallecano: Dimitrievsky; Balliu, Catena, Mario Suarez, Fran Garcia ; Valentin, Comesaa, Isi, Ivaro García ; Ntéka ; et Sergio Guardiola.

Arbitre : Alejandro Hernández Hernández, du comité canarien.