FC Bayern Munich aujourd’hui, infos et rumeurs : ceux qui s’intéressent à Bouna Sarr, Pavard avec une déclaration de guerre

cette FC Bayern München je mardi (18 janvier). Voici tous les développements entourant le record d’aujourd’hui pour les champions d’Allemagne.

Vous pouvez retrouver toutes les actualités et rumeurs de ces derniers jours ici :

FC Bayern, rumeurs : Quatre clubs intéressés par Sarr

Quatre clubs étrangers seraient intéressés par la signature de l’arrière droit du Bayern Bouna Sarr. Cela a été rapporté par le portail du football français Footmercato. Par conséquent, Lille et Bordeaux de France ainsi que Roma et le FC Gênes d’Italie doivent être au tour.

recommandation de lecture

Sarr est venu au FC Bayern de l’Olympique de Marseille en 2020 pour huit millions d’euros, mais le Sénégalais n’a jamais été considéré pour une place régulière. Il est rarement utilisé comme remplaçant, bien que Josip Stanisic l’ait désormais dépassé en tant que remplaçant de Pavard.

Si Sarr quitte le club, il ne pourra peut-être pas retourner à Munich après que le joueur de 29 ans est actuellement avec le Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations.

FC Bayern, L’actu du jour : Pavard « n’a pas peur de Paris »

Benjamin Pavard du FC Bayern a fait une déclaration de guerre à la compétition internationale. « Nous sommes le Bayern Munich, l’une des meilleures équipes du monde. Nous n’avons pas peur du Real, nous n’avons pas peur de Paris », a-t-il ajouté. Téléfoot dégager.

Le Français est confiant et explique que l’objectif du Bayern Munich est de jouer le titre en Ligue des champions. « J’espère qu’à la fin de la saison, nous pourrons montrer que nous sommes la meilleure équipe du monde », a-t-il déclaré.

Pavard est venu au FC Bayern du VfB Stuttgart en 2019 en tant que champion du monde en titre pour 35 millions d’euros. Il a disputé 68 matchs de Bundesliga pour le Bayern Munich jusqu’à présent.

FC Bayern, rumeurs: le Bayern et le BVB se disputent Hlozek

Deux grands clubs allemands, le FC Bayern Munich et le Borussia Dortmund, seraient apparemment intéressés par le talent orageux d’Adam Hlozek du Sparta Prague. Il rapporte image.

Selon le rapport, le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic aurait travaillé en étroite collaboration avec le Tchèque de 19 ans. Au FCB, cependant, Hlozek était initialement prévu comme remplaçant derrière le footballeur mondial Robert Lewandowski.

Hlozek a longtemps été considéré comme l’un des plus grands attaquants d’Europe. Selon les informations, environ 25 millions d’euros ont dû être transférés dans la capitale tchèque.

Cette saison, Hlozek a marqué six buts et fait douze passes décisives en 27 apparitions en compétition. L’international tchèque à douze reprises peut non seulement être utilisé comme numéro 9, mais aussi comme attaquant suspendu.

FC Bayern, News: Lewandowski devient footballeur mondial pour la deuxième fois

Lorsqu’il a atteint l’Olympe du football pour la deuxième fois consécutive, Robert Lewandowski était rayonnant sur tout son visage. footballeur mondial ! Comme en 2020 ! « Merci, merci. Je suis très flatté et fier. Ce trophée est aussi pour mes coéquipiers. Tout ce qui s’est passé l’an dernier, le record de Bundesliga, je n’ai jamais osé rêver », a déclaré le buteur du Bayern Munich, ému. après que le PDG Oliver Kahn, entouré de l’entraîneur Julian Nagelsmann et du directeur sportif Hasan Salihamidzic, lui ait remis le trophée tant convoité du vainqueur avec un ballon d’argent en guise de « couronne ».

Lewandowski, qui a rejoint Munich dans un élégant costume noir, a battu le recordman Lionel Messi de Paris St. Germain et le prodige égyptien de Liverpool Mohamed Salah au gala « The Best FIFA Football Awards ». C’était aussi une satisfaction : lors de la remise du traditionnel Ballon d’Or en novembre, Messi a étonnamment dépassé l’international polonais de 33 ans.

Quoi : SID

FC Bayern, News: Müller appelle le « moment le plus extrême » de sa carrière

Thomas Muller a temps en ligne La défaite en finale de la Ligue des champions contre Chelsea en 2012 a été le « moment le plus extrême » de sa carrière.

« La différence est extrême : entre le sentiment de bonheur dans les buts, que je n’ai jamais connu dans ma carrière, et le sentiment négatif que j’aurai plus tard », a déclaré Müller. Le Bayern a dominé la finale et a pris les devants grâce à Thomas Müller, Didier Drogba égalisant pour Londres, qui a finalement gagné aux tirs au but.

Müller a décrit l’état émotionnel après 1-0 : « Tout le monde dans l’équipe a pensé : Maintenant, nous l’avons fait ! C’est comme dans les films hollywoodiens quand les ampoules brillent soudainement très, très fort, juste avant d’exploser. » Mais ensuite, l’accident s’est produit : « Ce fut le moment le plus extrême de ma carrière », a déclaré Müller.

FC Bayern, plan de match : prochains matchs du FCB