Dans le même temps, il a subi une lourde perte en ratant le Ballon d’Or sous la forme de l’attaquant Karim Benzema en raison d’une blessure, et l’équipe de paillettes russe 2018 a subi une rupture majeure. Le défenseur d’Umtiti Kimpembe, les milieux défensifs Kanté et Pogba n’ont pas pu défendre le titre en raison de problèmes de santé, Lucas Hernandez s’est blessé en plein Qatar. « Cependant, la France dispose d’une très large sélection de joueurs de qualité », a déclaré Václav Němeček, participant à la Coupe du monde 1990 en Italie. « À mon avis, c’est l’équipe la plus forte », a-t-il ajouté.

À première vue, le Qatar a apporté une révolution, lorsque le Japon, la Corée du Sud, le Maroc et l’Australie, qui étaient bien sûr dans la zone de qualification asiatique, ont battu des équipes beaucoup plus fortes sur le papier. Cependant, les experts ne s’attendaient pas à ce qu’avec le Sénégal et les États-Unis, ils réécrivent l’histoire et brisent la sélection forte traditionnelle et remportent enfin des médailles. « Dans les huitièmes de finale, chaque petite chose compte, et ces équipes continuent de faire des erreurs défensives incompréhensibles », explique le spécialiste de la télévision, l’ancien attaquant Luděk Zelenka, qui ne croit pas qu’ils seront capables de gérer ce match beaucoup plus exigeant.