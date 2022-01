« Fantasmagorique » : les journaux français font exploser le PSG sur les débuts du trio MNM | Ligue des champions

Le meilleur moment du Club Bruges 1 x 1 PSG, en phase de groupes de la Ligue des Champions

Voir le tableau complet de la Ligue des Champions

Le match était le premier avec Messi, Neymar et Mbappe, mais le trio MNM n’a pas bien performé. Mbappe était le meilleur des trois et a fourni la passe d’Ander Herrera pour ouvrir le score. Mais le maillot 7 s’est blessé en début de seconde période. Neymar et Messi ne peuvent pas se comprendre en attaque.

1 sur 2 Titre du journal « L’Équipe » après le match nul du PSG avec Bruges : « Fantasmagoric » — Photo : Reproduction Titre du journal « L’Équipe » après le match nul du PSG avec Bruges : « Fantasmagorique » — Photo : Reproduction

Toujours dans l’évaluation de « L’Équipe », les deux principales stars étrangères ne méritaient pas de bonnes notes : 4 pour Neymar et 5 pour Messi. A Bruges, le duo offensif formé par De Ketelaere et Lang a obtenu le score le plus élevé : 7. Viennent ensuite le milieu de terrain Vanaken, buteur, un autre milieu de terrain, Sowah et le défenseur Henry, tous avec 6.

2 sur 2 Messi déplore les occasions manquées du PSG face à Bruges – Photo : KENZO TRIBOUILLARD / AFP Messi déplore que le PSG ait raté une occasion face à Bruges (Photo : KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

En plus des contre-performances, le marasme belge a fait du PSG une autre préoccupation. Lors de la conférence de presse d’après-match, l’entraîneur Mauricio Pochettino a déclaré que Mbappe a des problèmes aux deux chevilles, y compris l’entorse qu’il a subie lors du match de mercredi..